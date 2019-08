Au bout du rouleau : 96 % des gestionnaires au Canada affirment que leur personnel souffre d'un certain degré d'épuisement professionnel

TORONTO, le 20 août 2019 /CNW/ - Dans la foulée de la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé définissant l'épuisement professionnel comme un syndrome résultant d'un stress au travail, un récent sondage mené par la firme de recrutement Accountemps a permis de révéler que près de la totalité des gestionnaires principaux au Canada (96 %) croient que les membres de leur équipe souffrent d'un certain degré d'épuisement professionnel. Lors d'un autre sondage, 95 % des travailleurs canadiens ont déclaré être au moins un peu épuisés.

On a demandé aux gestionnaires principaux de faire état du niveau d'épuisement chez leurs employés sur une échelle de 1 (pas du tout épuisé) à 10 (complètement épuisé). La valeur moyenne était de 5,7. Un répondant sur cinq a évalué que le niveau d'épuisement professionnel de son équipe était de 8 ou plus. Les travailleurs ont déclaré ressentir en moyenne un niveau d'épuisement professionnel de 5,6, et 22 % des répondants disaient se trouver à un niveau d'épuisement se situant entre 8 et 10.

Les travailleurs et les gestionnaires semblent s'entendre pour dire que l'épuisement professionnel est un problème, mais ils ne semblent pas partager la même opinion sur la cause principale de cet épuisement. Lorsqu'on leur a présenté une liste de facteurs pouvant contribuer à l'épuisement professionnel des employés, les travailleurs ont classé les interruptions incessantes et les urgences à régler au premier rang, tandis que les gestionnaires principaux estimaient que les charges de travail irréalistes constituaient le principal problème pour leurs équipes.

« L'épuisement professionnel est un symptôme coûteux d'une culture de travail qui n'accorde pas la priorité au bien-être des employés. Cet épuisement nuit à la fois à la santé de l'individu et à celle de l'entreprise », a déclaré Koula Vasilopoulos, présidente de district pour Accountemps. « Il est dans le principal intérêt de l'organisation d'aider de manière proactive ses équipes à gérer le niveau de stress de ses membres et à prévenir l'épuisement professionnel. Des vérifications fréquentes auprès du personnel afin d'évaluer la charge de travail, la possibilité d'assouplir les échéances serrées et le fait de donner l'exemple en encourageant le personnel à décrocher du travail à la fin de la journée constituent des mesures pouvant aider les gestionnaires à jeter les bases d'une équipe de travail plus productive, plus positive et plus motivée. »

« Bien qu'il y ait des choses que les travailleurs peuvent faire pour diminuer leur niveau de stress tout au long de la journée, notamment des marches énergisantes en compagnie de collègues ou de simples étirements à leur bureau, les employés doivent discuter avec leur superviseur s'ils estiment que la somme des responsabilités qu'on leur confie devient démesurée ou irréaliste », a précisé Mme Vasilopoulos.

