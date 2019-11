Au bas de l'échelle salue la mise en vigueur du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement des travailleurs étrangers temporaires au 1er janvier 2020

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Après des années à revendiquer un meilleur encadrement des agences de placement de personnel et de meilleures protections pour les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, Au bas de l'échelle accueille favorablement la mise en vigueur du règlement. Nous sommes aussi soulagés de constater que toutes les modifications adoptées lors de la réforme de la Loi sur les normes du travail seront enfin effectives.

Mélanie Gauvin, porte-parole d'Au bas de l'échelle déclare : « Trop d'abus ont été commis envers les personnes qui travaillent pour les agences de placement ou les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires: exploitation, non-respect des droits, risques d'accident accrus, clauses abusives dans les contrats et bien d'autres. Enfin, le Québec se dote d'un encadrement des agences de placement de personnel et actualise la loi pour y inclure des obligations relatives aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. Il accorde aussi des protections accrues pour les personnes salariées d'agence, notamment en rendant les entreprises clientes responsables du paiement des salaires au même titre que l'agence. » Elle ajoute : « Nous espérons que l'application de ces nouvelles dispositions fera une réelle différence et améliorera les conditions de travail. Certaines zones demeurent tout de même non couvertes. Entre autres, une entreprise cliente qui ferait affaire à avec une agence de placement sans permis ne sera pas sanctionnée. Au bas de l'échelle surveillera donc de près cette mise en vigueur et sera à l'affut des témoignages de travailleuses et de travailleurs pour documenter son impact et ses lacunes. »

