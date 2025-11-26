Au bas de l'échelle fête ses 50 ans!

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'année 2025 marque le 50e anniversaire d'Au bas de l'échelle (ABE). Depuis 1975, l'organisation défend sans relâche les droits des travailleuses et travailleurs non syndiqué(e)s partout au Québec. Pour souligner cet important anniversaire, ABE offre la 11e édition de l'ABC des personnes non syndiquées, un guide qui explique clairement les lois et recours permettant aux salarié(e)s non syndiqué(e)s de faire respecter leurs droits au travail.

« Publié pour la première fois en 1981, ce guide destiné au grand public est devenu une référence en droit du travail et un outil incontournable pour les personnes salariées qui n'ont pas la chance d'être syndiquées », de dire Vincent Chevarie, porte-parole d'ABE.

Célébration

Une célébration est prévue demain soir. L'événement permettra de revisiter les luttes et les victoires de l'organisme dans le monde du travail québécois.

Quoi : Célébration pour les 50 ans d'Au bas de l'échelle

Quand : le 27 novembre 2025 à 18 h

Où : 2450, boulevard Workman, H3J 1L8

Au bas de l'échelle (ABE) est un groupe d'éducation populaire et de défense des droits qui vient en aide aux travailleuses et aux travailleurs non syndiqué(e)s dans l'ensemble du Québec en les informant sur leurs droits et recours, principalement en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT).

SOURCE Au bas de l’échelle

Contact : Vincent Chevarie, responsable des communications, Au bas de l'échelle, (514) 270-7863 poste 25 ou (438) 495-1530