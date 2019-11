Au 6e Forum du développement économique de Saint-Michel - Dévoilement des lauréats du concours entrepreneurial Espace Saint-Michel

Airudi

Perfectionnement d'un système de recommandation animé par l'intelligence artificielle dans le secteur des ressources humaines afin de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de ressources dédiées à la gestion des ressources humaines au sein de leur organisation.

Bouillon de saveurs

Comptoir de prêt-à-manger de cuisine créole classique agrémenté d'un menu végétarien et servi avec des couverts compostables. L'entreprise a comme ambition d'agir comme laboratoire de formation grâce à des partenariats avec des institutions d'enseignement.

GO Griyo

Bien plus qu'une application mobile qui regroupe tous les restaurants et casse-croûtes de cuisine haïtienne du Grand Montréal, GO Griyo offre une large gamme de services aux entreprises de la restauration antillaise.

HoodiesNshirts

Le projet permet à des artistes visuels de verser leurs œuvres digitales sur un site Internet et de les configurer sur différents types de produits imprimables. Les clients peuvent ensuite acheter l'œuvre choisie sur le support de leur choix.

Jumla App

Ce projet d'économie de partage propose une plateforme numérique pour l'expédition de colis entre particuliers, et ce, à moindre coût. Il se positionne comme une solution de rechange aux services traditionnels dans ce domaine.

Au fil des années, le Forum a permis de mettre en lumière de jeunes entreprises qui ont choisi de s'établir dans Saint-Michel, dont Défi 3737, Le Mouv'espace bloc, SPIN Jeux & Activations, les Productions Kalabanté. Ces entreprises ont reconnu les atouts de Saint-Michel pour y faire des affaires. Le quartier offre une grande accessibilité grâce aux axes de circulation routière qui sillonnent le secteur et au transport collectif; dispose de terrains et de bâtiments de superficies variées; est un pôle culturel et industriel regroupant des entreprises et des organismes jouissant d'une solide réputation internationale, tant pour leurs infrastructures que leurs activités; connaît une vie sociale, culturelle et communautaire riche et diversifiée; se trouve à proximité du Complexe environnemental de Saint-Michel qui abrite le parc Frédéric-Back; et jouit d'une main-d'œuvre disponible à proximité.

Panel d'experts

Le panel d'experts aura la tâche de commenter et d'évaluer chacun des projets et de désigner les projets gagnants. Il est formé de Amel Chatti, conseillère-formatrice à l'École des entrepreneurs du Québec, Jaël Élysée, coordonnatrice des fonds spécialisés à Filaction, Laurent Chartrand, directeur du développement de marché à Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, Louis-François Hogue, chef mondial des finances corporatives, fusions et acquisitions du Cirque du Soleil, Ludmilla Prismy ing., EESA, professionnelle en géoenvironnement chez EXP.

Bourses de 60 000 $

Après les présentations, le panel d'experts délibérera afin de désigner les lauréats du concours entrepreneurial Espace Saint-Michel. Les lauréats se verront attribuer une bourse allant de 10 000 $ à 25 000 $ en plus d'un accompagnement pour le développement de leur projet d'affaires pour la recherche de locaux et de financement de la part de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de PME MTL Centre-Est, d'une aide à l'exportation offerte par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal ainsi que d'une formation à la Factry de l'École des sciences de la créativité, gracieuseté du Service du développement économique de la Ville de Montréal.

Autres activités du Forum

Les participants auront l'occasion d'entendre une conférence sur les clés de la pérennité d'une entreprise de Monsieur Stéphane Glorieux, président de Keurig Canada, entreprise établie dans le quartier de Saint-Michel, dont l'une des marques phares, Van Houtte® , célèbre cette année son 100e anniversaire et de visiter des kiosques d'information sur l'entrepreneuriat et l'employabilité.

Le 6e Forum du développement économique de Saint-Michel est organisé par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en collaboration avec PME MTL Centre-Est et la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal.

