Atypic et Talent IQ s'unissent pour lancer la firme de recrutement Engagés

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Atypic, une importante agence de communication marketing et de collecte de fonds spécialisée auprès des causes, et Talent IQ, une firme innovante en acquisition de talents, s'unissent pour lancer Engagés, une firme de recrutement personnalisé au service des organismes à but non lucratif (OBNL) et de charité. Engagés chapeautera également le premier site de recherche d'emplois du secteur de l'engagement social et environnemental au Québec. Ces deux entreprises québécoises réinventent l'acquisition de talents en mettant l'accent sur l'aspect humain si important pour les organismes de ce milieu.

Durement éprouvé par la pénurie de main-d'œuvre, et ce, bien avant la pandémie, le secteur des causes compte désormais sur un nouveau partenaire engagé pour l'aider à remplir pleinement ses missions. Engagés propose des solutions pour attirer, sélectionner et fidéliser les meilleurs talents. L'entreprise offre un site d'emplois pour les professionnel.le.s du développement durable et de l'économie sociale ainsi qu'un accompagnement effectué par une équipe de recruteur.euse.s d'expérience dans ce secteur.

« Nous sommes animés par un profond désir d'aider les causes et de faire une différence pour les OBNL et les organismes de charité. Ceux-ci doivent pourvoir des postes qui n'existent nulle part ailleurs et leur réalité est diamétralement opposée à celle du domaine privé. Nous souhaitons également outiller les organisations que nous accompagnons en vue de démarches futures de recrutement afin de professionnaliser leurs façons de faire », indique Pascal Lépine, cofondateur d'Engagés et président fondateur d'Atypic.

Les divers organismes à but non lucratif et de bienfaisance du Québec jouent un rôle crucial dans l'économie, en plus de contribuer grandement au bien-être de la population. Selon les données disponibles en 2021, les OBNL communautaires généraient à eux seuls une activité de 6,5 milliards de dollars, soit 1,5 % du PIB du Québec.

Une communauté de talents en quête de sens

Active depuis bientôt neuf mois, l'équipe d'Engagés a constitué une communauté de talents qui adhèrent aux valeurs du secteur philanthropique, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. L'expertise unique des recruteur.euse.s d'Engagés leur permet de dénicher efficacement de nouveaux talents aux profils spécifiques et atypiques parmi des candidat.e.s qui, auparavant, n'avaient jamais pensé œuvrer dans le secteur communautaire.

« Au Québec, de plus en plus de gens cherchent un travail qui a un sens, qui soit profondément utile et inspirant, pour eux comme pour d'autres. Et cette quête s'est notamment accentuée depuis la pandémie. Au Québec, 616 000 Québécois.e.s travaillent actuellement pour des OBNL. Plutôt que de cibler les talents existants, les organismes peuvent désormais aspirer à recruter des candidat.e.s du monde des entreprises», ajoute Brigitte Skeene, cofondatrice d'Engagés et cofondatrice associée de Talent IQ.

Engagés, c'est d'abord le premier site de recherche d'emplois du secteur de l'engagement social et environnemental au Québec qui couvre aussi le reste du Canada. C'est un incontournable pour ceux et celles qui souhaitent trouver un poste qui sera plus qu'un emploi et qui donnera un sens à leur travail. Le secteur des OBNL et des fondations est vaste et riche en opportunités de carrière variées. C'est sur Engagés qu'une majorité d'employeurs du milieu affichent leurs besoins pour trouver la perle rare. Mais Engagés c'est aussi une communauté de pratique et de cœur. Des employeurs qui, par souci de cohérence avec leur mission, souhaitent mettre en place de meilleures pratiques en matière de recrutement afin de les rendre plus humaines et plus durables. Pour en savoir davantage : www.engages.ca

Fondée à Montréal en 1999, Atypic est aujourd'hui la seule agence de services-conseils au Canada en mesure de répondre à tous les besoins des organismes dédiés à des causes grâce à son savoir-faire unique et à son équipe pluridisciplinaire de 45 expert.e.s chevronné.e.s. Qu'il s'agisse d'orchestrer une campagne de sensibilisation, de créer une activité de collecte de fonds ou de concevoir une stratégie web, Atypic possède l'expertise pertinente pour faire rayonner les causes et les amener encore plus loin. Pour en apprendre davantage : www.atypic.ca

Talent IQ est un regroupement de spécialistes en acquisition de talents qui aide les PME et les grandes entreprises avec leurs enjeux en recrutement en proposant des solutions innovantes et durables. L'offre de service comprend de l'impartition d'expert.e.s. en recrutement, de la formation en recrutement ainsi que l'implantation de stratégies d'acquisition de talents personnalisées aux besoins de chaque client. L'équipe chez Talent IQ a la profonde conviction qu'une stratégie d'acquisition de talents bien conçue permet de réaliser l'adéquation parfaite entreprise-culture-talents! Pour plus d'informations : www.talentiq.ca

