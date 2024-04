MONTRÉAL, le 5 avril 2024 /CNW/ - Férue d'innovation, Atwill-Morin vient de marquer le pas en matière de santé & sécurité, au profit de ses employés dans le monde de la construction, en faisant l'acquisition d'une dizaine d'exosquelettes qui feront progressivement leur apparition dans des chantiers de l'entreprise, particulièrement dans la région de Québec et de la Capitale Nationale. Cela est particulièrement le cas dans le chantier d'un réputé établissement hôtelier du Vieux-Québec.

Le poids d’un charge peut être réduit jusqu’à 8 à 10 fois. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin) L’exosquelette s’ajuste parfaitement à chacun des travailleurs. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin)

C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Matthew Atwill-Morin, le président et chef de la direction, en précisant que le besoin s'était particulièrement fait sentir dans le but de procurer à ses travailleurs qui ont à négocier avec de lourdes charges à répétition dans le déploiement de leurs tâches et techniques de travail, toute l'aide externe capable d'alléger leur travail et de soutenir l'ensemble de leurs corps en produisant un soutien dynamique aux membres des maçons et manœuvres de l'entreprise. « Cette innovation implique qu'un changement de culture puisse se faire au sein de nos troupes, dans la mesure où à une époque où la santé et la sécurité des travailleurs prennent des allures d'enjeux majeurs, il fallait trouver une solution inédite à des difficultés tout aussi particulières » a dit monsieur Atwill-Morin, conscient que les défis de la maçonnerie et du travail de chantier exigent de porter une attention particulière à la santé et au bien-être du capital humain de l'entreprise; celui-ci étant son principal actif.

L'usage de ceux-ci, qui peut donner l'impression d'imiter les célèbres « robocops », est propre à faire en sorte que la pression dans les membres du corps, particulièrement les genoux, soit éliminée, tout comme le poids des charges qui est ainsi largement mieux réparti, épargnant du même souffle toutes les articulations du corps humain tout en réduisant à zéro, ou presque, les risques de blessures et les accidents du travail. Engagée envers la santé et la sécurité de ses employés de chantier, la firme Atwill-Morin estime qu'il est de la responsabilité première des entreprises d'offrir à leurs employés la capacité de soulager les postures contraignantes et les douleurs associées aux gestes répétitifs dans tous les secteurs d'activité, de la manutention et/ou construction.

Outre la réduction des troubles musculosquelettiques, ces exosquelettes permettront ultimement d'améliorer sensiblement les performances humaines et la productivité, en accélérant la cadence ou en décuplant quasiment la force des travailleurs; ceux-ci permettant aux mouvements du travailleur de se déployer en toute fluidité en prenant charge d'environ 70 % de la charge manœuvrée.

Qualifiant, enfin, l'arrivée des exosquelettes de valeur ajoutée, le président et chef de la direction de l'entreprise a conclu en soulignant que l'utilisation des exosquelettes pourra sûrement jouer un rôle prédominant en termes de rétention et de recrutement de personnel, surtout en ces temps de pénurie de main d'œuvre.

SOURCE Groupe Atwill-Morin

Renseignements: Source : Matthew Atwill-Morin - Président; Contact: Alexandre Dumas, Vice-président - Communication corporative, Cabinet de relations publiques National, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]