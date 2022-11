Cliquer pour accéder aux photos

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Autrefois exclusivement réservé aux seuls alpinistes et/ou acrobates aériens, le métier de cordiste tend à revenir de plus en plus en force dans le monde de la construction, particulièrement dans le secteur de la maçonnerie, la firme Atwil-Morin s'est donné comme mission de relancer cette spécialité, de lui redonner ses titres de noblesse et d'en faire une profession qui se démocratise rapidement au Québec et au Canada.

Les cordistes d’Atwill-Morin sont de véritables artistes qui ne laissent rien à l’improvisation. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin)

Méconnus du grand public, ces acrobates d'entre ciel et terre sont en définitive des spécialistes de pointe en enveloppe et en structure rompus aux exigences toutes particulières des travaux en hauteur sur de multiples superstructures, difficiles d'accès, de surcroît, avec les moyens conventionnels : grues, nacelles ou autres équipements alternatifs. Les viaducs, les ponts, les barrages hydroélectriques, les zones internes de gros équipements lourds; rien de résistent à ces artistes des airs qui effectuent, entre ciel et terre, des travaux de maçonnerie, d'inspection non-destructive, de béton, de soudure ou autres manœuvres propres à restaurer des éléments structuraux de toute nature. Même les flèches de cathédrales, la tour Eiffel, et la pyramide du Louvre à Paris n'ont pas résisté, dans le passé, à ces alpinistes du ciel.

« Nous avons une toute nouvelle brigade très bien formée de cordistes qui s'active ces temps-ci sur les murs et parois des bâtiments suivants, pour n'en nommer que quelques-uns : 441, Avenue Du Président Kennedy, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Hôpital de Verdun, Le Square Phillips Hôtel & Suites, Le 1420, Boulevard Mont-Royal et le 200, René-Lévesque Ouest à Montréal seulement, et tout indique que leur spécialité d'exception les mènera bientôt dans plusieurs grands chantiers à la grandeur du Québec et même du Canada » a dit aujourd'hui Matthew Atwill-Morin, le président et chef de la direction. Bien que spectaculaire à souhait, et considéré par les non-initiés comme périlleux, le métier de cordiste en est un qui s'appuie, d'enchaîner monsieur Atwill-Morin, sur le respect rigoureux de règles de pratique et de normes serrées de sécurité édictées par la CNESST, notamment.

L'entreprise voit à la formation de ses propres cordistes pour atteindre les normes les plus sévère de l'industrie et encourage ceux-ci à adhérer à divers organismes accréditeurs mondiaux comme l'International Rope Access Trade Association (IRATA), la Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT).

Comme dans une chorégraphie aérienne où rien n'est laissé à l'improvisation, les cordistes se prêtent au travail en équipe en utilisant des techniques et des procédures suivants les plus hauts standards, peu importe la nature d'un lieu donné de prestation de travail la sécurité reste la première préoccupation.

À la manière des pompiers des escouades d'hommes-araignées, ils s'assurent de l'intégrité du matériel requis, à commencer par les cordes, les mousquetons, les matrices de descente et outils de levage, les baudriers, les sellettes et poignées autobloquantes afin que rien ne soit laissé au hasard. À l'instar des pilotes d'essai même, les cordistes d'Atwill-Morin doivent composer avec la météo afin de pouvoir manœuvrer seulement dans des conditions favorables ce qui est plus délicat encore dans le climat nord-américain, à comparer au continent européen, par exemple, où l'on dénombre historiquement environ 8 500 cordistes, dont 170 sont des femmes, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Monsieur Atwill-Morin a finalement indiqué que l'entreprise était en phase active de recrutement et que de nombreux candidats avaient déjà manifesté leur intérêt pour ce métier passionnant qui est loin de s'adresser qu'aux seuls intrépides.

SOURCE Groupe Atwill-Morin

Renseignements: Source : Matthew Atwill-Morin, Président et chef de la direction - Atwill-Morin; Contact : Alexandre Dumas - Vice-président - Communication corporative; Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]