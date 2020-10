SÃO PAULO, 26 octobre 2020 /CNW/ - Atlas Renewable Energy, une entreprise d'énergie renouvelable de premier plan établie en Amérique latine, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un prêt de 67 millions de dollars américains d'IDB Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID), et de DNB Bank ASA (Norvège) pour financer la construction de Jacaranda, un projet d'énergie solaire de 187 MWc mis au point par Atlas Renewable Energy au Brésil. Il s'agira du premier projet marquant d'énergie solaire issu du Brésil entièrement financé en dollars américains.

Le prêt a été garanti par IDB Invest, y compris le Fonds pour les technologies propres et le Fonds canadien pour le climat pour le secteur privé dans les Amériques - Phase II, tous deux administrés par IDB Invest, qui a fourni une partie du prêt, avec la participation de DNB Bank ASA. Ce prêt financera la construction du projet d'énergie solaire Jacaranda, situé dans la municipalité de Juazeiro, dans l'État de Bahia. La centrale générera 440 GWh par an, ce qui est suffisant pour fournir de l'énergie à une ville de plus de 750 000 habitants et éviter l'émission de 35 000 tonnes de CO 2 par an, selon le protocole sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette donnée équivaut également à retirer 36 800 véhicules des rues de São Paulo au cours de la même période.

Jacaranda est lié à un accord d'achat d'énergie (AAÉ) sur 15 ans avec une filiale brésilienne du géant américain de la science des matériaux Dow Inc. Cet AAÉ fournira de l'énergie propre à Aratu, l'un des plus importants sites de production de Dow au Brésil. L'accord entre Dow et Atlas Renewable Energy est une solution novatrice qui fournira de l'énergie propre en tout temps à un acheteur privé. On y parviendra en remplaçant l'énergie en provenance de Jacaranda par d'autres fournisseurs d'énergie renouvelable, pour ainsi garantir l'approvisionnement pour un cycle complet.

Parallèlement à cette solution unique qui répond à la principale préoccupation que constitue l'intermittence de l'énergie solaire, Atlas Renewable Energy a créé une structure de financement visant à offrir davantage de certitude quant au cours à son client en garantissant un financement en dollars américains. Cet accord s'inscrit également dans le Cadre de financement vert d'Atlas Renewable Energy, qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à développer des projets qui protègent et préservent l'environnement tout en respectant les normes les plus élevées d'engagement social et environnemental.

L'approche novatrice est présente dans tous les aspects du projet et touche autant l'utilisation des technologies des modules bifaces, qui améliorent l'efficacité de la centrale et réduisent l'utilisation des terres, que le raccordement du projet au premier poste électrique numérique au Brésil déjà installé dans la centrale d'énergie solaire Eng. Manoel de Andrade de la société, adjacente à celle de Jacaranda.

En outre, conformément à l'engagement d'Atlas Renewable Energy à l'égard d'un ambitieux programme d'engagement social, la société a déclaré qu'elle comptait offrir des opportunités à la collectivité qui feront la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le processus d'embauche des membres de l'équipe de construction. Pour ce faire, l'entreprise a mandaté des ONG et des autorités locales pour offrir de la formation à des femmes de la collectivité dans des domaines spécialisés, dans le but de quadrupler la main-d'œuvre féminine dans des projets d'énergie solaire et de leur donner accès à des emplois plus techniques. De même, l'entreprise mobilise ses entrepreneurs locaux pour accorder la priorité aux personnes de descendance africaine et aux minorités dans le processus d'embauche.

« C'est un honneur de s'associer à des institutions financières d'aussi haut calibre et de travailler de nouveau avec IDB Invest et DNB Bank », a déclaré Carlos Barrera, président-directeur général d'Atlas Renewable Energy. Il a poursuivi en disant ceci : « Ce financement est une première dans le secteur, et un excellent exemple de la collaboration d'Atlas avec nos partenaires visant à trouver des solutions novatrices pour nos clients qui ajoutent une valeur importante à leurs activités, tout en donnant accès à de l'énergie propre. Nous sommes également extrêmement fiers du programme sur la diversité unique que nous avons élaboré avec IDB Invest pour repousser les limites la promotion de la diversité raciale et des genres. Nous sommes impatients de continuer à placer la barre plus haut et à structurer des solutions uniques qui procurent aux grands consommateurs d'énergie un avantage concurrentiel tout en accélérant la transition de la consommation d'énergie vers celle de l'énergie propre en Amérique latine. »

Gian Franco Carassale, chef de la division de l'infrastructure et de l'énergie à IDB Invest, a fait remarquer ceci : « Atlas Renewable Energy est un client stratégique d'IDB Invest. Nous avons de nombreuses valeurs fondamentales en commun, y compris la nécessité d'inverser les changements climatiques grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, qui peuvent créer de meilleures possibilités pour certaines femmes et collectivités comme les descendants d'origine africaine. Le projet d'énergie solaire Jacaranda est un autre exemple de l'engagement d'Atlas Renewable Energy à l'égard de ces valeurs, et de la capacité de IDB Invest et de DNB Markets à offrir des solutions de financement novatrices dans la région. »

« DNB Bank et DNB Markets sont très fières de soutenir Atlas Renewable Energy dans cette opération majeure au Brésil effectuée en compagnie d'IDB Invest au moyen de participations en dollars américains et en réals brésiliens, un financement qui relève du Cadre de financement vert mis en œuvre par Atlas Renewable Energy. DNB Markets a fourni des conseils pour en déterminer la structure », a souligné Emilio Fabbrizzi, directeur général de DNB Markets à New York.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une entreprise de production d'énergie renouvelable qui conçoit, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable avec des contrats à long terme dans toute l'Amérique latine. Le portefeuille actuel de l'entreprise est de 2,2 GW de projets sous contrat en cours de conception ou d'exploitation et vise une croissance de 4 GW supplémentaires dans les années à venir.

Lancée au début de 2017, Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant la plus longue expérience dans l'industrie de l'énergie solaire en Amérique latine. L'entreprise est reconnue pour ses normes élevées en matière de conception, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

Atlas Renewable Energy fait partie d'Energy Fund IV, fondé par Actis, une société de capital-investissement de premier plan dans le secteur de l'énergie des marchés émergents. La croissance d'Atlas Renewable Energy est axée sur les principaux marchés émergents et les grandes économies de l'Amérique latine, en utilisant son savoir-faire éprouvé en matière de développement, de commercialisation et de structuration pour apporter une énergie propre à la région. En s'engageant activement avec la communauté et les intervenants au centre de sa stratégie de projet, la société travaille chaque jour afin d'offrir à l'Amérique latine un avenir plus sain.

Pour en savoir plus à propos d'Atlas Renewable Energy, visitez : www.atlasrenewableenergy.com

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement, est une banque de développement multilatéral se consacrant à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes, grâce au secteur privé. IDB Invest finance des sociétés et des projets durables afin d'atteindre des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Forte d'un portefeuille de 13,1 milliards de dollars en gestion de biens et de 385 clients dans 25 pays, IDB Invest propose des solutions financières novatrices et des services de conseil répondant aux besoins de sa clientèle dans différents secteurs d'activité.

À propos de DNB Bank ASA et de DNB Markets, Inc.

DNB est le premier grand groupe financier norvégien de services financiers et l'un des plus importants de la région nordique en capitalisation boursière. DNB Markets, Inc. est un courtier inscrit aux États-Unis et une filiale de DNB Markets, la division des services bancaires d'investissement de DNB Bank ASA en Norvège.

Le Groupe fait partie des plus grandes banques du monde dans les secteurs du transport maritime, de l'énergie et des produits de la mer. DNB Bank se concentre de façon sélective sur les énergies renouvelables à l'échelle mondiale, en mettant principalement l'accent sur les technologies hydroélectriques, éoliennes et solaires, et s'est engagée à soutenir des initiatives durables à l'aide de solutions soucieuses de l'environnement.

