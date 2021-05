SÃO PAULO, 8 mai 2021 /CNW/ - Atlas Renewable Energy, une entreprise d'énergie renouvelable de premier plan établie dans les Amériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un prêt de 150 millions de dollars américains d'IDB Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID), et de DNB Bank ASA (le plus grand groupe de services financiers de la Norvège) pour financer la construction de son projet Lar do Sol - Casablanca, un projet solaire de 359 MWp qui sera réalisé au Brésil et qui fournira de l'énergie propre aux exploitations d'Anglo American dans le Minas Gerais.

Le prêt a été garanti par IDB Invest, y compris le Fonds pour les technologies propres et le Fonds canadien pour le climat pour le secteur privé dans les Amériques - Phase II, tous deux administrés par IDB Invest, avec la participation de DNB Bank ASA.

La centrale produira 805 GWh par an et le contrat d'achat d'électricité est, à ce jour, le plus important s'appuyant sur un projet solaire pour l'approvisionnement en énergie propre d'un fournisseur privé au Brésil et indexé sur le dollar américain. La production de Lar do Sol - Casablanca équivaudra à fournir de l'énergie à 390 000 maisons par an selon la consommation moyenne d'une famille brésilienne et permettra d'éviter environ 50 000 tonnes d'émissions de CO 2 par an, ce qui pourrait être comparé au retrait de 19 867 véhicules des rues de São Paulo pendant la même période.

La centrale solaire de Casablanca fait partie de la stratégie d'Anglo American visant à utiliser 100 % d'énergie renouvelable pour ses exploitations au Brésil à partir de l'an 2022 et s'inscrit dans son plan d'exploitation minière durable, dont l'objectif est de réduire de 30 % ses émissions globales de CO 2 d'ici 2030.

Cette transaction a été structurée selon un format similaire à celui utilisé par Atlas Renewable Energy dans le cadre d'un financement récemment annoncé pour sa centrale solaire Jacaranda, également financée par IDB Invest et DNB Bank ASA. Elle s'inscrit également dans le Cadre de financement vert d'Atlas, qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à développer des projets qui protègent et préservent l'environnement tout en respectant les normes les plus élevées d'engagement social et environnemental. Tous les modules solaires photovoltaïques qui seront installés à Lar do Sol - Casablanca utiliseront la technologie bifaciale, augmentant ainsi le niveau de performance du projet dans le but de rendre la production d'électricité plus efficace grâce à l'énergie solaire.

En outre, conformément à l'engagement d'Atlas Renewable Energy en faveur d'un programme d'engagement social ambitieux, l'entreprise mettra en œuvre dans la communauté locale des programmes sociaux qui favorisent activement la diversité et l'inclusion. Pour y parvenir, l'entreprise étendra son programme « Nous faisons tous partie de la même énergie » au chantier de construction de Lar do Sol - Casablanca, une initiative créée pour former et développer les compétences techniques et le savoir-faire de plus de 200 femmes qui vivent dans les communautés voisines.

Le programme prévoit également de promouvoir les femmes qui participent aux formations afin qu'elles aient la possibilité d'opter pour des emplois qualifiés au sein du programme de construction de Lar do Sol - Casablanca. L'entreprise s'est fixé pour objectif d'intégrer au moins 15 % de femmes dans l'ensemble de sa main-d'œuvre, ce qui vise à quadrupler le nombre de femmes occupant des postes techniques dans les projets solaires de la région. À cette fin, des mesures ont été prises pour s'assurer que les femmes ne sont pas dissuadées de travailler sur le site du projet en raison de leurs responsabilités familiales. Entre autres, l'entreprise accordera aux mères qui travaillent et qui ont des enfants âgés de 0 à 12 ans une incitation financière pour couvrir les frais de garde d'enfants. En plus d'impliquer les femmes dans le processus de construction, Atlas a mobilisé tous les entrepreneurs participant au projet pour accorder la priorité aux minorités locales dans le processus d'embauche, en cherchant à inclure au moins 30 % d'afrodescendants dans le nombre de femmes embauchées et au moins 40 % dans le nombre d'hommes embauchés. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de l'approche de l'entreprise visant à garantir la diversité et l'inclusion dans le secteur de l'énergie et à promouvoir des pratiques égalitaires en habilitant les minorités dans toutes ses exploitations.

« Nous sommes heureux de réaliser une autre clôture financière réussie aux côtés d'IDB Invest et de DNB Bank ASA, deux institutions qui sont devenues des alliées importantes dans la structuration de solutions de financement innovantes pour aider les consommateurs à faire la transition vers les énergies renouvelables. De plus, nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat avec IDB Invest dans la création d'un programme de responsabilité sociale unique et ambitieux qui aborde directement la diversité et l'inclusion au sein de notre chaîne de valeur. Nous pensons que les sources d'énergie propre doivent provenir d'une source responsable, c'est pourquoi nous nous engageons à lutter contre les inégalités sociales et les préjugés culturels dans le cadre de notre travail, a déclaré Carlos Barrera, chef de la direction d'Atlas Renewable Energy. Nous avons hâte de continuer à accélérer le potentiel d'énergie renouvelable du marché brésilien de manière durable, tout en fournissant les meilleures solutions de leur catégorie aux grands consommateurs d'énergie. »

« Ce financement témoigne de l'engagement d'IDB Invest à investir dans les énergies propres et à aider les entreprises qui se consacrent à la mise en œuvre de programmes de décarbonisation dans leurs activités, a déclaré Gian Franco Carassale, chef de la division de l'infrastructure et de l'énergie à IDB Invest. En outre, notre institution est fière de collaborer avec Atlas Renewable Energy pour soutenir des programmes où l'inclusion des femmes et des minorités est une priorité. Nous espérons saisir d'autres opportunités de ce type à l'avenir. »

« Nous sommes très fiers de soutenir une fois de plus Atlas Renewable Energy avec ce nouveau financement au Brésil par le biais d'IDB Invest, a déclaré Emilio Fabbrizzi, directeur général et chef des énergies renouvelables et des infrastructures pour les Amériques chez DNB Markets, Inc. Outre la mise en œuvre d'une structure innovante à long terme pour le Brésil, nous soulignons qu'elle est également alignée sur le Cadre de financement vert d'Atlas Renewable Energy, qui a été exécuté grâce à DNB Markets, Inc. en 2019. »

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une entreprise de production d'énergie renouvelable qui conçoit, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable bénéficiant de contrats à long terme dans les Amériques. Le portefeuille actuel de l'entreprise est de 2,2 GW de projets sous contrat en cours de conception ou d'exploitation et vise une croissance de 4 GW supplémentaires dans les années à venir.

Lancée au début de 2017, Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant la plus longue expérience dans l'industrie de l'énergie solaire en Amérique latine. L'entreprise est reconnue pour ses normes élevées en matière de conception, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

Atlas Renewable Energy fait partie d'Energy Fund IV, fondée par Actis, une société de capital-investissement de premier plan dans le secteur de l'énergie. La croissance d'Atlas Renewable Energy est axée sur les principaux marchés émergents et les grandes économies, en utilisant son savoir-faire éprouvé en matière de développement, de commercialisation et de structuration pour accélérer la transformation vers une énergie propre. En s'engageant activement avec la communauté et les intervenants au centre de sa stratégie de projet, la société travaille chaque jour afin d'offrir un avenir plus sain.

Pour en savoir plus à propos d'Atlas Renewable Energy, visitez : www.atlasrenewableenergy.com

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre du Groupe de la Banque interaméricaine de développement, est une banque de développement multilatéral se consacrant à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes, grâce au secteur privé. IDB Invest finance des sociétés et des projets durables afin d'atteindre des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Forte d'un portefeuille de 13,1 milliards de dollars américains en biens sous gestion et de 385 clients dans 25 pays, IDB Invest propose des solutions financières novatrices et des services de conseil répondant aux besoins de sa clientèle dans différents secteurs.

À propos de DNB Bank ASA et de DNB Markets, Inc.

DNB est le premier grand groupe financier norvégien de services financiers et l'un des plus importants des pays nordiques en capitalisation boursière. DNB Markets, Inc. est une filiale de DNB Bank ASA et également un courtier négociant américain enregistré et membre de la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA ») et de la Securities Investor Protection Corporation (« SIPC »). Le Groupe figure parmi les plus grandes banques du monde dans les secteurs du transport, de l'énergie et des fruits de mer. DNB Bank se concentre de façon sélective sur les énergies renouvelables à l'échelle mondiale, en mettant un accent spécial sur les technologies hydroélectriques, éoliennes et solaires, et s'est engagée à soutenir des initiatives durables à l'aide de solutions soucieuses de l'environnement.

SOURCE Atlas Renewable Energy

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : JeffreyGroup - Nathalia Padilha - [email protected], Maíra Araujo - [email protected], http://www.atlasrenewableenergy.com

Liens connexes

http://www.atlasrenewableenergy.com