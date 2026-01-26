SAN FRANCISCO, 26 janvier 2026 /CNW/ - Atlas Cup , le premier sport professionnel dans l'espace, annonce aujourd'hui la tenue de son championnat inaugural en 2028. Fondée fin 2025, Atlas Cup est un événement sportif médiatique professionnel de premier plan qui fait appel à des engins spatiaux sans équipage qui se mesurent les uns aux autres dans le sport le plus rapide de l'histoire. Mettant en valeur les technologies spatiales de pointe et les formats de course impressionnants, Atlas Cup introduit le sport orbital en s'inspirant de courses classiques comme l'America's Cup et la Formula One pour le plus grand bonheur des amateurs de sport, et pour faire définitivement entrer le sport de compétition dans le 21e siècle.

« Atlas Cup fera pour le secteur spatial ce que les courses professionnelles ont fait pour le secteur automobile », a déclaré Philip Hover-Smoot, PDG d'Atlas Cup. « Il est temps que l'espace soit de nouveau une source d'inspiration, Atlas Cup étant conçue pour capter l'extraordinaire potentiel de l'espace et le présenter au public du monde entier. »

Le sport orbital émerge à un moment de changement structurel. À l'instar des débuts du secteur automobile, le développement rapide de la nouvelle économie spatiale offre d'énormes possibilités. Toutefois, à mesure que le secteur spatial commercial se développe, les exploitants font face à un écosystème de fournisseurs fragmenté et non éprouvé avec des données objectives relatives au rendement limitées. Atlas Cup introduit la compétition directe comme un spectacle et un instrument, créant un divertissement passionnant tout en générant un ensemble de données inégalé sur les performances des engins spatiaux et des composants.

Le média sportif mondial fait également l'objet d'une transformation rapide. Les modèles traditionnels sont mis à mal par les nouveaux engagements et le cord-cutting, la demande en contenu premium demeurant par ailleurs très ferme. Atlas Cup est particulièrement bien placé pour montrer la voie dans ce nouvel environnement, car les courses orbitales abordent les deux tendances simultanément, célébrant les leaders de la nouvelle économie spatiale tout en produisant des contenus sportifs inédits conçus en natif pour les chaînes sociales, mobiles et de streaming.

Fondée sur des technologies éprouvées et alimentée par un modèle de partenariat qui externalise les risques techniques et réglementaires traditionnels, Atlas Cup établit une nouvelle frontière pour le sport mondial. « Comment savez-vous que votre système est le meilleur ? » ajoute Hover-Smoot. « Tu gagnes, en orbite. Aucun affrontement dans l'espace n'avait eu lien auparavant. Mais si nous combinons les éléments visuels épiques de l'espace à la magie d'une course, nous obtenons quelque chose de vraiment spécial. »

À propos d'Atlas Cup

Atlas Cup a été fondée fin 2025 par Philip Hover-Smoot, dirigeant de longue date dans le secteur et investisseur dans le secteur spatial, qui occupait jusqu'à tout récemment le poste de PDG de Scout Space, un important fournisseur de solutions optiques spatiales sécurisées pour le gouvernement américain. Auparavant, Philip a occupé des postes de haute direction chez Spaceflight (acquis par Firefly Aerospace) et Momentus (société d'infrastructure spatiale cotée en bourse). Fort du soutien d'une équipe de conseillers officiant dans les domaines du sport, du divertissement et de l'espace, Atlas Cup compte des partenaires des médias sportifs, de l'espace et de la technologie.

