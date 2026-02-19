ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS REMPORTE LE PRIX PAC GLOBAL BEST IN CLASS POUR AVOIR TRANSFORMÉ LES BOÎTES EN CARTON ONDULÉ EN UN SUPPORT DE COMMUNICATION HAUT DE GAMME

Redéfinir les technologies d'impression pour les emballages en carton ondulé



L'industrie de l'emballage continue d'évoluer grâce à l'innovation, et la nouvelle boîte de 72 dosettes Zavida Coffee Roasters Organica Keurig témoigne de la puissance de la technologie d'impression numérique. Cet emballage en carton ondulé de gamme supérieure, produit à l'aide de la presse à imprimer SPC 130 de Koenig & Bauer Durst, démontre la précision et la profondeur de couleur exceptionnelles désormais possibles grâce à l'impression numérique directe sur du carton ondulé blanc non couché.

« La presse SPC 130 de Koenig & Bauer Durst permet une production rapide et de haute qualité qui redéfinit les méthodes d'impression classiques; elle offre une souplesse exceptionnelle et permet une mise en marché plus rapide pour répondre aux demandes en constante évolution des clients », a déclaré Larissa Fritzen, directrice d'usine à Atlantic.

Transformer les emballages de vente au détail pour témoigner des valeurs et de l'histoire de la marque

Ce projet met en évidence un changement important dans la façon dont les emballages en carton ondulé sont utilisés dans le secteur du commerce de détail. Il fait passer l'emballage de l'état de simple contenant à celui de support pour la mise en œuvre d'une stratégie de marque de gamme supérieure.

« Nous travaillons en partenariat avec Atlantic Packaging Products depuis plus de vingt ans. Cette collaboration illustre clairement comment la combinaison de la conception graphique interne innovante de Zavida et de l'expertise d'Atlantic en matière de carton ondulé ainsi que de ses capacités d'impression numérique avancées peut améliorer les emballages et les faire ressortir dans les rayons, ce qui nous permet de communiquer efficacement la valeur de notre marque et de la positionner efficacement sans compromettre la qualité ou la responsabilité environnementale », a déclaré Adi Montas, directeur du marketing et de la commercialisation chez Zavida Coffee Roasters.

Conçu pour rendre compte de l'essence naturelle et durable de la marque Organica, cet emballage présente des images vives à haute résolution d'une clarté remarquable.

« Les textures complexes et les tons organiques renforcent l'engagement environnemental de la marque à l'aide d'une narration visuelle. L'utilisation de carton ondulé blanc non couché est conforme à nos valeurs de protection de l'environnement et offre une expérience tactile qui complète la conception graphique », explique Anthony Memme, directeur de l'impression numérique à Atlantic.

Stimuler l'innovation pour des emballages durables

Le projet Zavida Organica a réuni Zavida, son équipe de conception et les experts techniques d'Atlantic Packaging Products afin de tirer parti de l'innovation numérique pour créer des emballages durables. Leur collaboration a abouti à une solution d'emballage en carton ondulé prête à la commercialisation qui améliore la perception de la marque et accroît sa visibilité sur les rayons. Les consommateurs réagissent positivement à sa conception visuelle authentique et respectueuse de l'environnement. Ce projet montre comment le partenariat et l'impression numérique avancée stimulent à la fois la qualité créative et l'impact mesurable sur le marché.

À propos d'Atlantic Packaging Products

Atlantic Packaging Products, division ontarienne du groupe Atlantic Packaging, est un chef de file nord-américain dans le domaine des emballages innovants et durables. La société propose une large gamme de solutions, notamment des emballages en carton ondulé et décoratifs, des services de recyclage et des sacs en papier.

Le groupe Atlantic Packaging, dont le siège social est situé au Canada et qui comprend des divisions aux États-Unis. est déterminé à répondre systématiquement aux attentes de ses clients grâce à la collaboration, à l'innovation et à des partenariats durables.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Atlantic Packaging Products, visitez le site atlantic.ca.

Pour plus d'informations:

Ms. Tatiana Pogrebinskaya,

Responsable senior des relations publiques et de la communication marketing,

Atlantic Packaging Products Ltd.,

Tel: (437) 214-2030,

[email protected]

SOURCE Atlantic Packaging Products