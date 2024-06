Dévoilement du plan stratégique 2025 - 2027 pour offrir l'excellence et stimuler la croissance, et présentation de nouveaux objectifs financiers

Le plan stratégique d'AtkinsRéalis vise à :

Fournir, pour la période 2025 - 2027, un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») interne des produits1,2 de plus de 8 % pour Services d'ingénierie Régions3, avec un ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets1,4 de 17 % à 18 % d'ici 2027

Atteindre, d'ici 2027, entre 1,8 et 2,0 milliards $ de produits annuels dans le secteur Énergie nucléaire, avec un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 12 % à 14 %

Maintenir, sur une base annuelle, un ratio de la dette nette avec recours et avec recours limité sur le RAIIA ajusté 1,5 entre 1,0 et 2,0 fois et entre ~80 % et 90 % de ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net ajusté 1,6

Vendre, avant la fin de 2027, la participation d'AtkinsRéalis dans l'Autoroute 407 ETR

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, tiendra sa Journée des investisseurs 2024 à Toronto aujourd'hui et annonce les faits saillants de son plan stratégique 2025 - 2027.

Des membres de l'équipe de direction se joindront à Ian L. Edwards, président et chef de la direction, et Jeff Bell, chef des affaires financières, pour présenter en détail le plan stratégique de la Société pour la période de 2025 à 2027, qui s'intitule « Offrir l'excellence et stimuler la croissance ». Cela comprendra notamment son cadre de l'allocation du capital, les initiatives clés pour la croissance des produits et l'expansion de la marge, et les objectifs financiers subséquents.

« Nous sommes heureux de présenter notre stratégie "Offrir l'excellence et stimuler la croissance", qui a été rendue possible grâce au succès de la stratégie "Virage vers la croissance" que nous avons annoncée à notre Journée des investisseurs 2021, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction. Les régions géographiques et les marchés finaux à forte croissance que nous avons choisis, combinés à nos capacités uniques et complètes, nous placent en bonne position pour continuer à créer de la valeur pour nos parties prenantes, et pour réaliser notre objectif de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous avons confiance dans l'avancement de nos services d'ingénierie et de nos capacités nucléaires de calibre mondial, stimulés par notre envergure et notre rigueur opérationnelle et nos quelques 38 000 collègues dévoués. Nos nouveaux objectifs financiers pour la période de 2025 à 2027 reflètent notre confiance dans la stimulation de la croissance, l'amélioration des marges et le fait d'offrir l'excellence pour nos clients. »

Stratégie « Offrir l'excellence et stimuler la croissance »

La forte croissance et le succès continu de la stratégie actuelle « Virage vers la croissance » pour la période de 2022 à 2024 ont été rendus possibles par l'environnement collaboratif et connecté de la Société, ainsi que par sa grande expertise et ses capacités complètes. AtkinsRéalis a le plaisir d'annoncer la prochaine phase de son parcours de croissance en dévoilant sa stratégie 2025 - 2027 « Offrir l'excellence et stimuler la croissance », qui repose sur trois piliers :

Optimiser l'entreprise : AtkinsRéalis devrait tirer parti du bureau du chef des opérations nouvellement créé pour poursuivre l'expansion de la marge et la croissance, et stimuler le rendement de pointe du secteur.

: AtkinsRéalis devrait tirer parti du bureau du chef des opérations nouvellement créé pour poursuivre l'expansion de la marge et la croissance, et stimuler le rendement de pointe du secteur. Accélérer la création de valeur : AtkinsRéalis a l'intention d'accroître ses investissements dans des marchés en croissance rapide, notamment en réalisant des initiatives stratégiques au sein des services d'ingénierie aux États-Unis, en utilisant notre savoir-faire en matière d'énergie nucléaire pour tirer parti du super cycle et en investissant dans des fusions-acquisitions relutives pour intensifier nos activités.

: AtkinsRéalis a l'intention d'accroître ses investissements dans des marchés en croissance rapide, notamment en réalisant des initiatives stratégiques au sein des services d'ingénierie aux États-Unis, en utilisant notre savoir-faire en matière d'énergie nucléaire pour tirer parti du super cycle et en investissant dans des fusions-acquisitions relutives pour intensifier nos activités. Explorer le potentiel inexploité : AtkinsRéalis identifiera la prochaine phase des principales possibilités de création de valeur, telles que la croissance de sa présence dans les régions où elle est bien ancrée, l'intensification des activités pour faire progresser la transition énergétique et la poursuite de la proximité.

De plus, AtkinsRéalis maintient son engagement à l'égard de sa stratégie rigoureuse d'allocation du capital, dont les priorités sont de maintenir un bilan fort et des ratios d'endettement conformes à une cote de crédit de catégorie investissement, d'investir dans l'entreprise, au moyen d'investissements internes et externes, et de retourner le capital aux actionnaires sous forme de dividendes et/ou de rachats d'actions. La Société a également l'intention de vendre sa participation dans l'Autoroute 407 ETR d'ici la fin de 2027 afin de poursuivre l'objectif stratégique d'AtkinsRéalis de créer une société axée sur les services d'ingénierie et les activités nucléaires.

Objectifs financiers 2025 - 2027



Objectif 2025 - 2027 Réel 2023 Services d'ingénierie Régions3



Croissance interne des produits1,2 TCAC 2025 - 2027 > 8 % 20,9 % (vs 2022) Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets1,4 d'ici 2027 Entre 17 % et 18 % 15 %





Énergie nucléaire



Produits annuels d'ici 2027 Entre 1,8 G$ et 2,0 G$ 1,0 G$ Ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels Entre 12 % et 14 % 13,9 %





Ratio de la dette nette avec recours et avec recours limité sur le

RAIIA ajusté1,5 Entre 1,0 et 2,0 1,8 Ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net ajusté1,6 Entre ~80 % et 90 % (8,2) %

Ces principaux objectifs financiers visent à aider les analystes et les actionnaires à se faire une idée sur la stratégie de la Société. Le lecteur est averti que l'utilisation de ces renseignements à d'autres fins peut être inappropriée. Ces mesures sont sujettes à changement. Les objectifs financiers présentés ci-dessus ont été préparés en tenant compte du taux de change actuel sur les marchés où la Société exerce ses activités. La Société a tenu compte de nombreuses hypothèses économiques et de marché concernant l'environnement concurrentiel et politique ainsi que le rendement économique de chaque région où elle exerce ses activités. En préparant ses prévisions de la stratégie « Offrir l'excellence et stimuler la croissance » 2025 - 2027, la Société a également supposé que les facteurs économiques et la concurrence sur le marché dans les régions où elle exerce ses activités demeureraient stables.

Les prévisions de la stratégie « Offrir l'excellence et stimuler la croissance » 2025 - 2027 ont été préparées et se fondent sur la même méthodologie que celle décrite dans le rapport de gestion annuel 2023 de la Société sous la rubrique « Comment nous établissons le budget et nos prévisions à l'égard des résultats » (extrapolation jusqu'en 2027) et la section « Énoncés prospectifs » ci-dessous, et sont soumises aux risques et aux incertitudes résumés aux présentes, ainsi que dans le rapport de gestion annuel 2023 de la Société et tels que mis à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de la Société.

Détails de la Journée des investisseurs 2024

Joignez aujourd'hui la webdiffusion, à compter de 8 h 30, heure de l'Est. L'événement comprendra des présentations officielles et deux séances de questions et réponses avec l'équipe de direction et devrait se terminer à 12 h 30, heure de l'Est.

La webdiffusion en direct de la présentation, incluant les séances de questions et réponses, peut être visionnée sur la page web Journée des investisseurs 2024 de la Société. L'inscription est obligatoire et peut être effectuée en cliquant ici.

L'ordre du jour complet, la liste des conférencières et conférenciers et le document de présentation sont déjà disponibles sur la page web consacrée à la Journée des investisseurs 2024.

Un enregistrement et une transcription de la webdiffusion seront disponibles et archivés peu après la fin de l'événement sur les pages web de la Journée des investisseurs 2024 et de la Trousse de l'investisseur.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn .

Mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, mesures financières supplémentaires, total des mesures sectorielles et informations non financières

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Cependant, les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières suivants sont utilisés par la Société dans le présent communiqué de presse : la croissance interne des produits, le RAIIA, le RAIIA ajusté, le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets, les produits sectoriels nets, le ratio de la dette nette avec recours et avec recours limité sur le RAIIA ajusté, la dette nette avec recours et avec recours limité, les flux de trésorerie disponibles et le ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net ajusté, ainsi que certaines mesures pour divers secteurs à présenter qui sont regroupés ensemble, telles que les produits pour les divers secteurs de Services d'ingénierie Régions et les divers secteurs qui composent la branche d'activité AtkinsRéalis Services. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ces mesures financières supplémentaires, ce total des mesures sectorielles et ces informations non financières sont expliqués plus en détail ci-dessous et dans les sections 4, 6 et 9 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2024 (lesquelles sont incorporées par référence dans le présent communiqué de presse) déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société à l'adresse www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et d'autres émetteurs pourraient définir ces mesures différemment, et de ce fait, pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. De tels mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières comportent certaines limites et ne devraient pas être considérés séparément ni comme un substitut aux mesures de la performance préparées en vertu des normes IFRS.

Toutefois, la direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières permettent de mieux comprendre la performance opérationnelle et la situation financière de la Société, et certains investisseurs pourraient utiliser ces informations pour évaluer la performance de la Société d'une période à l'autre.

(1) Mesure ou ratio financier non conforme aux normes IFRS ou mesure financière supplémentaire. (2) Le ratio de la croissance (contraction) interne des produits est un ratio non conforme aux normes IFRS qui compare les produits internes (qui excluent les incidences du change et des acquisitions et cessions), eux-mêmes étant une mesure non conforme aux normes IFRS, entre les deux périodes. (3) Total des mesures sectorielles. (4) Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le RAIIA sectoriel ajusté et les produits sectoriels nets, eux-mêmes étant des mesures non conformes aux normes IFRS. (5) Le ratio de la dette nette avec recours et avec recours limité sur le RAIIA ajusté est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur la dette nette avec recours et avec recours limité à la fin d'une période donnée et le RAIIA ajusté de la période des 12 derniers mois correspondante, eux-mêmes étant des mesures non conformes aux normes IFRS. (6) Le ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net ajusté est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur les flux de trésorerie disponibles et le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, eux-mêmes étant des mesures non conformes aux normes IFRS.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l'un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, et les pertes, les provisions relatives aux demandes d'indemnisation et les révisions des prévisions de coûts spécifiques au projet ou au contrat, et les projets à venir et ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date du présent communiqué de presse. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel 2023 (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »). Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter, des questions liées à des éléments tels que : a) contrats à prix forfaitaire ou incapacité de la Société à respecter l'échéancier contractuel et les exigences de rendement ou à exécuter les projets de façon efficiente; b) carnet de commandes et contrats comportant des clauses de résiliation pour raisons de commodité; c) octroi des contrats et calendrier; d) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; e) activités mondiales; f) responsabilité en matière nucléaire; g) participation dans des investissements; h) dépendance envers des tiers; i) perturbations liées à la chaîne d'approvisionnement; j) coentreprises et partenariats; k) systèmes et données informatiques et conformité aux lois sur la protection de la vie privée; l) intelligence artificielle (« IA ») et autres technologies novatrices; m) compétence du personnel; n) orientation stratégique; o) concurrence; p) responsabilité professionnelle ou responsabilité pour des services déficients; q) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels; r) lacunes dans la protection d'assurance; s) santé et sécurité; t) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'œuvre; u) épidémies, pandémies et autres crises sanitaires; v) changements climatiques à l'échelle mondiale, conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres; w) facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »); x) cession ou vente d'actifs importants; y) propriété intellectuelle; z) liquidités et situation financière; aa) endettement; bb) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; cc) garantie aux termes de la convention de prêt avec la CDPQ (tel que défini dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2024); dd) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; ee) dividendes; ff) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; gg) besoins en fonds de roulement; hh) recouvrement auprès des clients; ii) dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles et corporelles; jj) incidence sur la Société des poursuites judiciaires et réglementaires, des enquêtes et des règlements relatifs aux litiges; kk) inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; ll) réputation de la Société; mm) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; nn) lois et règlements en matière d'environnement; oo) conjoncture économique mondiale; pp) inflation; qq) fluctuations dans les prix des marchandises et rr) impôts sur le résultat.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société qui ont été mises à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2024, déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société, www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu'ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias: Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs: Denis Jasmin, Vice-Président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]