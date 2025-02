MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive pour acquérir une participation majoritaire dans David Evans Enterprises, Inc., la société mère de David Evans and Associates, Inc. (collectivement « David Evans »), une entreprise de services d'ingénierie et de renforcement du personnel de premier plan détenue par ses employés et dont le siège social est à Portland, en Oregon. Comptant 34 bureaux dans 10 États et environ 1 250 employé(e)s, David Evans dessert les marchés des transports, de l'énergie, de l'eau et de l'environnement, de l'arpentage et de la géomatique, et de l'aménagement du territoire, ainsi que des services de dotation en personnel.

Selon les modalités de la transaction, AtkinsRéalis acquerra une participation de 70 % dans David Evans pour environ 300 millions $ US en espèces payable à la clôture, avec une voie claire vers la propriété complète dans un délai convenu et défini. David Evans demeurera une entité juridique jusqu'à ce moment et son équipe de direction demeurera en place. Les employé(e)s actionnaires demeureront des actionnaires minoritaires de David Evans. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations des actionnaires de David Evans, et devrait être conclue au cours du premier semestre de 2025.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de David Evans Enterprises, Inc. Ensemble, nos deux entreprises améliorent considérablement notre empreinte géographique et nos capacités dans un marché clé en croissance, conformément à notre stratégie d'implantation et d'expansion aux États-Unis. En tirant parti de nos forces combinées aux États-Unis, nous pouvons stimuler l'innovation et offrir de la valeur à long terme », a déclaré Ian Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Dans le cadre de notre stratégie, cela établit une plateforme dans l'Ouest des États-Unis pour développer les deux entreprises, capable de fournir des solutions complètes afin de relever les défis les plus critiques de nos clients combinés. »

Fondée en 1976 et détenue par ses employé(e)s, David Evans est une entreprise de services reconnue à l'échelle nationale pour sa culture de calibre mondial, son excellence technique, sa conception novatrice et durable ainsi que ses solutions de gestion et de dotation en personnel. La transaction donnera aux deux entreprises un accès immédiat et une position de premier plan dans l'Ouest des États-Unis, et complète une présence nationale croissante. Cette combinaison future renforcera davantage les activités d'AtkinsRéalis aux États-Unis en augmentant d'environ 25 % son effectif total dans ce pays.

David Evans génère des revenus annuels d'environ 275 millions $ US, dont plus de 50 % proviennent du secteur des transports. David Evans se classe également constamment parmi les 100 meilleures entreprises de conception pure d'Engineering News Record aux États-Unis et parmi les cinq meilleures entreprises de conception du Nord-Ouest.

En plus de fournir une empreinte géographique complémentaire aux États-Unis, l'investissement dans David Evans renforce davantage les capacités techniques d'AtkinsRéalis en matière de conception d'infrastructure et de transport à grande échelle. En tirant parti de ses forces combinées en conception et en gestion de projet, la Société accroît encore sa capacité à réaliser des projets complexes de grande envergure, générant ainsi une valeur durable à long terme pour ses clients et les collectivités qu'elle dessert.

David Evans est un chef de file régional de la conception de transport et, de concert avec l'expertise et les capacités approfondies d'AtkinsRéalis aux États-Unis et à l'échelle mondiale en conception de surfaces de transport, elle permettra aux deux entreprises d'appuyer l'expansion historique des besoins d'infrastructure à grande échelle au sein du département des Transports de l'État dans le nord-ouest du Pacifique, en Californie et dans la région des montagnes de l'Ouest. Les capacités de pointe d'AtkinsRéalis en matière de transports collectifs et ferroviaires, de signalisation et de conception de systèmes augmenteront l'expérience et l'expertise régionales de David Evans dans la réalisation de projets de transport en commun pour répondre à l'expansion du réseau dans le nord-ouest du Pacifique et en Californie.

Les capacités de David Evans en eau et environnement, aménagement du territoire, activités maritimes, arpentage et géomatique, ainsi qu'en services de dotation en personnel permettent également à AtkinsRéalis d'améliorer ses offres dans l'ensemble des États-Unis auprès des gouvernements locaux, des États et fédéraux et des clients privés. Abordant le marché de l'électricité et des énergies renouvelables en expansion rapide, les capacités émergentes de David Evans tireront parti des plus de 100 ans d'expérience d'AtkinsRéalis dans le secteur de l'énergie pour répondre aux besoins des clients guidés par la transition énergétique.

Cet investissement permet de réunir deux entreprises particulièrement bien placées et expérimentées en intervention d'urgence, en augmentation et gestion du personnel, qui sont à l'avant-garde de l'aide aux collectivités d'un océan à l'autre pour intervenir et contribuer au rétablissement en cas de catastrophe naturelle. Ces entreprises ont une compréhension profonde des besoins des clients et collaboreront immédiatement à des projets.

« Le partenariat novateur entre David Evans Enterprises, Inc. et AtkinsRéalis s'harmonise avec notre vision stratégique et tire parti de nos services professionnels exceptionnels dans l'Ouest des États-Unis et au-delà », a déclaré Al Barkouli, président et chef de la direction de David Evans Enterprises, Inc. « Avec une empreinte géographique et une expertise technique hautement complémentaires, nous nous positionnons comme un chef de file avec des capacités de réalisation de projets complètes. »

« David Evans et AtkinsRéalis réussissent en accordant la priorité à nos gens et en tirant parti des talents de calibre mondial. En faisant la promotion du perfectionnement professionnel, en améliorant les compétences et en mobilisant notre équipe, nous créons un environnement favorable où l'excellence est une valeur fondamentale, ce qui offre plus de possibilités aux employé(e)s d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis et Amérique latine et Minéraux et métaux d'AtkinsRéalis. « Cet engagement envers nos équipes nous permet d'obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients et nos collectivités. »

Valeurs Mobilières TD agit à titre de conseiller financier exclusif d'AtkinsRéalis pour la transaction, et Hogan Lovells fourni des conseils juridiques. AEC Advisors, par l'intermédiaire de son affilié courtier-négociant enregistré AEC Transaction Services LLC, agit en tant que conseiller financier exclusif pour David Evans Enterprises, Inc. dans le cadre de la transaction, avec des conseils juridiques fournis par Tonkon Torp LLP.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos de David Evans

David Evans est un cabinet de spécialistes en services-conseils ayant des bureaux dans l'Ouest des États-Unis, au Mississippi, à New York et au Texas. Ses spécialités sont la conception de projets de transport, l'aménagement du territoire, l'énergie et les infrastructures hydriques et environnementales partout au pays. Le personnel du cabinet comprend des ingénieures et ingénieurs, des arpenteuses et arpenteurs, des hydrographes, des urbanistes, des architectes paysagistes et des scientifiques des ressources naturelles. David Evans se classe constamment parmi les 100 plus grandes entreprises de conception pure d'ENR aux États-Unis. De plus, les filiales de dotation en personnel de David Evans mettent l'accent sur l'augmentation du personnel, les contrats d'embauche et les services de placement direct. www.deainc.com

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société, y compris en ce qui concerne l'acquisition d'une participation majoritaire de David Evans (la « Transaction), sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de celui-ci et sont sujets à d'importants risques et incertitudes, y compris la satisfaction de toutes les conditions de clôture (qui consiste à obtenir l'approbation requise des actionnaires de David Evans) et la conclusion réussie de la Transaction dans le délai prévu; les estimations et attentes de la direction par rapport aux conditions économiques et d'affaires futures et à d'autres facteurs associés à la Transaction, et à son incidence sur la croissance et l'accumulation qui en découle dans divers paramètres financiers; et l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués associés à la Transaction.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected] ; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]