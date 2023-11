MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), une société spécialisée en gestion de projets offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a présenté aujourd'hui le dernier concept de réacteur, le réacteur CANDU® MONARK™, à la World Nuclear Exhibition de Paris. Le réacteur CANDU MONARK, la conception de réacteur la plus avancée d'AtkinsRéalis, offrant une puissance de 1 000 MW, soit la plus forte puissance de sortie de toute technologie CANDU, est actuellement en phase de définition. Il tire parti des caractéristiques de conception de la technologie CANDU dont la fiabilité a été éprouvée et des solutions d'ingénierie les plus modernes et les plus avancées. C'est une solution canadienne pour satisfaire aux besoins des services publics qui doivent répondre aux doubles exigences du net zéro et de la sécurité énergétique.

« Nos activités nucléaires au Canada, initialement avec Énergie atomique du Canada Ltée. (EACL), sont à l'avant-garde de l'innovation depuis plus de 70 ans, et la mise au point de la dernière conception de réacteur perpétue cet héritage remarquable, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Nous sommes l'actuel fabricant d'équipement d'origine et dépositaire de la technologie CANDU et ces réacteurs modernes à grande échelle joueront un rôle essentiel dans la production d'électricité supplémentaire nécessaire pour alimenter la transition énergétique, en assurant la sécurité énergétique et en fournissant une énergie propre et fiable pour des millions de personnes. »

Augmentation de la demande d'énergie propre

Avec l'électrification croissante de la société dans son ensemble, y compris les procédés industriels, les voitures, le chauffage des bâtiments et l'infrastructure, les prévisions des besoins mondiaux en électricité indiquent que la consommation mondiale d'énergie devrait augmenter considérablement. Le rapport « Pathways to Decarbonization » de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario (SIERE) indique que la province devra pouvoir générer 18 gigawatts supplémentaires d'énergie nucléaire d'ici 20501. Les travaux de remise à neuf des réacteurs entrepris par AtkinsRéalis à Darlington et à Bruce Power contribueront à faire en sorte que les 10 réacteurs CANDU de ces sites continuent de répondre aux besoins croissants en énergie propre de la province tout en maintenant l'une des empreintes de carbone les plus faibles pour la production d'électricité au Canada.

Les grands réacteurs nucléaires sont de plus en plus recherchés par les services publics et les gouvernements du monde entier, qui cherchent à décarboner leurs réseaux électriques, à produire une énergie de base stable qui ne dépend pas des conditions météorologiques et à accroître la sécurité énergétique. En septembre, le gouvernement canadien a accepté de fournir un financement des exportations pour appuyer deux autres réacteurs CANDU en Roumanie. Ces réacteurs CANDU supplémentaires sur le site de Cernavoda porteraient à 36 % la part de la production d'électricité de la Roumanie provenant de l'énergie nucléaire, ce qui accroîtrait son indépendance énergétique tout en continuant de réduire les émissions de CO₂ dans le pays depuis la mise en service de la dernière unité CANDU en 2007.

La technologie CANDU a fait ses preuves. Elle est peu coûteuse et, depuis des décennies, sa mise en œuvre respecte les délais et les budgets établis. De tous les réacteurs du monde, y compris ceux de l'Ontario et de Cernavoda, en Roumanie, la technologie des réacteurs à eau lourde présente certains des facteurs de capacité les plus élevés, en termes de fiabilité et de temps de fonctionnement.

« Les technologies nucléaires canadiennes sont reconnues parmi les meilleures à travers le monde, a déclaré Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique du Canada. « En fait, les réacteurs CANDU sont associés au Canada. La nouvelle conception du réacteur CANDU MONARK fera en sorte que la technologie CANDU demeure au cœur de l'intérêt croissant pour l'énergie nucléaire partout dans le monde dans le cadre de la transition vers l'énergie propre. Félicitations à AtkinsRéalis! »

« Le réacteur CANDU MONARK est l'évolution d'une technologie canadienne éprouvée qui non seulement a été sollicitée dans le monde entier, mais pour laquelle nos clients nous demandent de la remettre à neuf pour qu'ils puissent l'exploiter encore plus longtemps », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Ils reconnaissent la force de la technologie CANDU en tant que réacteur à eau lourde et la façon dont elle se positionne par rapport à d'autres produits sur le marché. C'est cet enthousiasme des clients actuels et potentiels, soutenu par la demande mondiale de solutions énergétiques qui favorisent le net zéro et la sécurité énergétique, qui stimule l'innovation comme celle des conceptions de réacteurs améliorés présentées aujourd'hui. »

MISE EN CONTEXTE

À propos du réacteur CANDU MONARK : Partenariat pour un avenir rentable, sécuritaire sur le plan énergétique et net zéro

Rentable à grande échelle pour remplacer les sources d'énergie à émissions élevées : S'appuyant sur le succès commercial des modèles CANDU actuellement en exploitation et sur des décennies de développement de conception depuis, le réacteur CANDU MONARK offre un produit national complet intéressant sur le plan économique aux services publics qui cherchent à déployer de nouvelles centrales nucléaires à grande échelle. Offrant une production plus importante de 1 000 MW, un coût amélioré par mégawattheure, une durée de vie plus longue de 70 ans, des principes de conception durable pour réduire au minimum l'impact environnemental, les dernières technologies en robotique, l'entretien prédictif et une intégration élevée avec les réseaux électriques flexibles de l'avenir, la technologie CANDU MONARK est conçue pour tirer parti des dernières techniques d'ingénierie, y compris l'interopérabilité complète avec la technologie de jumeau numérique afin de réduire les coûts de construction, d'exploitation et d'entretien. Il s'agit de la conception de réacteur la plus facile à construire, à exploiter et à entretenir dans le portefeuille nucléaire CANDU d'AtkinsRéalis.

En plus des nouvelles fonctionnalités, CANDU MONARK conserve de nombreuses fonctionnalités de la technologie CANDU qui sont uniques parmi les conceptions de grands réacteurs à l'échelle mondiale. Notamment :

La capacité d'utiliser de l'uranium naturel non enrichi comme combustible, fournissant une sécurité énergétique sans égale à la vaste majorité des pays.

La capacité de produire des isotopes médicaux vitaux pour diagnostiquer et traiter des problèmes de santé.

La capacité à être ravitaillé pendant l'exploitation, ce qui lui permet d'atteindre des facteurs de capacité plus élevés que les autres réacteurs.

Technologie de sécurité pour réduire les risques, même dans les scénarios les plus improbables. Cela comprend des mises à niveau qui le rendent plus résilient sur le plan opérationnel aux événements climatiques extrêmes.

____________________________ 1 Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité : Rapport « Pathways to Decarbonization » (2022)

