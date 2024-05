MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Candu Énergie inc., une société d'AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group Inc.] (TSX : ATRL) a signé un protocole d'entente (« PE ») avec Énergie atomique du Canada Limitée (« EACL »), une société d'État fédérale, et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (« LNC »), qui gèrent et exploitent la principale organisation de sciences et de technologie nucléaires au Canada pour EACL, afin de collaborer à la mise à niveau et à la production d'eau lourde pour la mise en service et l'exploitation de nouveaux réacteurs nucléaires CANDU® au Canada.

« Cette collaboration entre d'importantes parties prenantes du secteur de l'énergie nucléaire canadien prépare le terrain pour que le Canada devienne chef de file du marché mondial de l'eau lourde, en consolidant son rôle d'acteur clé dans la transition énergétique », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Avec les réacteurs CANDU en exploitation sur quatre continents, un marché mondial de nouvelles constructions nucléaires avec une demande prévue de plus de 1 000 nouveaux réacteurs, un marché solide pour la remise à neuf des réacteurs CANDU ainsi que l'introduction du nouveau réacteur CANDU® MONARK™ de 1 000 MW, en plus du réacteur CANDU 6® amélioré existant, ce protocole d'entente n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. »

Le PE réunit les capacités nucléaires et industrielles d'AtkinsRéalis au Canada à titre de titulaire de licence de la technologie CANDU, ainsi qu'EACL, qui détient la propriété intellectuelle des réacteurs CANDU et d'autres technologies de production d'eau lourde, et les LNC, chef de file mondial de l'industrie possédant une vaste expérience des technologies de l'eau lourde. L'objectif est d'évaluer les options et de choisir des technologies de production d'eau lourde rentables, respectueuses de l'environnement et viables, qui pourraient comprendre l'établissement d'installations de production d'eau lourde à l'échelle industrielle pour appuyer le déploiement d'un nouveau parc de réacteurs CANDU.

L'eau lourde est utilisée comme modérateur et caloporteur dans les réacteurs CANDU. Il s'agit d'un facteur de différenciation dans la conception d'un réacteur nucléaire qui rend la technologie CANDU incroyablement sécuritaire tout en permettant au réacteur d'utiliser de l'uranium non enrichi comme source de combustible, ce qu'aucun autre réacteur nucléaire moderne ne peut faire. Cependant, il n'y a pas eu de production d'eau lourde au Canada depuis plus de 25 ans et il n'y a actuellement aucune capacité de production d'eau lourde à grande échelle en Occident qui permettra de répondre aux besoins d'approvisionnement d'une nouvelle flotte de réacteurs CANDU. C'est d'autant plus vrai que le Canada a des plans ambitieux de construction d'installations nucléaires, étant l'un des nombreux pays à s'être engagés à tripler sa production nucléaire d'ici 20501, et la province de l'Ontario ayant à elle seule un besoin estimé futur de 18 GW de nouvelle énergie nucléaire d'ici 20502.

« Je suis heureux qu'EACL, les LNC et AtkinsRéalis collaborent et travaillent ensemble pour faire progresser la production d'eau lourde pour la technologie des réacteurs CANDU. Cette dernière est particulièrement bien placée pour contribuer à d'importants objectifs nationaux comme la décarbonation, la sécurité énergétique, la croissance économique et le maintien du statut de nation nucléaire de niveau 1 du Canada », a déclaré Fred Dermarkar, président et chef de la direction d'EACL.

« En tant que détentrice de la propriété intellectuelle CANDU sous licence de Candu Énergie inc. et propriétaire du laboratoire nucléaire national du Canada à Chalk River, en Ontario, qui est géré et exploité par les LNC, EACL s'engage à faire en sorte que sa technologie CANDU et la capacité unique de son laboratoire national soient mises à profit au bénéfice de la population canadienne », a commenté Grant Gardiner, vice-président exécutif, Stratégie et développement commercial, EACL. « Nous croyons que l'établissement d'un approvisionnement sûr, national et économiquement viable en eau lourde est essentiel au succès continu de la technologie CANDU et nous éprouvons de la fierté quant à la capacité unique que notre laboratoire national apporte à cet effort. »

« Le déploiement d'une puissance nucléaire à grande échelle au Canada est un engagement énorme qui nécessitera une coordination et un alignement importants entre les organisations, les industries, les fonctionnaires et les organismes de réglementation à travers le pays », a déclaré Jack Craig, Jr., président et chef de la direction des LNC. « L'eau lourde est un élément clé du casse-tête et les LNC travaillent fort pour jouer un rôle de chef de file dans ce processus, en veillant à ce que l'industrie élargie travaille à l'atteinte d'une vision commune, et à ce que les capacités d'inventaire et de production nécessaires soient en place pour approvisionner ces réacteurs. Les LNC se réjouissent à l'idée de tirer parti de leur expertise de calibre mondial, de leur expérience et de la propriété intellectuelle d'EACL (gérée par les LNC) dans le domaine de la production d'eau lourde, et de se mettre à niveau pour appuyer le déploiement de nouveaux réacteurs CANDU au Canada avec AtkinsRéalis. Ce faisant, nous nous efforcerons de faire du Canada le chef de file du marché mondial de l'eau lourde. »

« La technologie CANDU, qui est la seule technologie nucléaire à grande échelle développée au Canada, est une source de fierté nationale », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « C'est avec honneur que nous continuons à préserver et à améliorer sa réputation en tant que chef de file mondial de la technologie nucléaire. Un approvisionnement fiable en eau lourde préservera également l'approvisionnement du marché mondial des isotopes utilisés en médecine nucléaire pour la lutte contre le cancer, étant donné que les réacteurs CANDU - l'Ontario fournissant 50 % de l'approvisionnement du monde en cobalt-603 -, sont les seuls réacteurs à l'échelle commerciale à pouvoir produire de tels isotopes médicaux en même temps que de l'électricité. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire, l'Exploitation et l'entretien et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. AtkinsRéalis participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

À propos d'Énergie atomique du Canada Limitée

Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) est une société d'État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés dans le secteur nucléaire pour le Canada. Dans le cadre d'un modèle Entreprise publique-Exploitation privée (EpEp) exécuté par un entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec le milieu universitaire et le secteur privé pour faire progresser l'innovation nucléaire. EACL est déterminée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL demeure propriétaire de la propriété intellectuelle de la technologie de réacteurs CANDU® ; elle est chargée de tirer le meilleur avantage possible de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, consultez le site www.aecl.ca/fr/.

Au sujet des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale - restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur LNC, consultez le www.cnl.ca.

