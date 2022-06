Athleta ouvre cinq nouveaux magasins au Canada en 2022

Les activités de la marque au Canada continuent à jouer un grand rôle dans l'atteinte de ses objectifs à long terme.

TORONTO, le 21 juin 2022 /CNW/ - Athleta, une marque de la société Gap Inc. établie à San Francisco (NYSE: GPS), a annoncé l'ouverture de cinq nouveaux magasins au Canada en 2022, dont le premier ouvre ses portes aujourd'hui à 10 h (HNE) au Mapleview Centre à Burlington, en Ontario.

Le nouveau magasin de vêtements conçus pour la vie active, d'une superficie de 4 260 pieds carrés, est le troisième magasin Athleta exploité par la société à ouvrir ses portes au Canada. Athleta a commencé ses activités canadiennes avec le lancement de sa boutique en ligne en août 2021. En septembre, elle a ouvert son premier magasin exploité par la société hors des États-Unis, au Park Royal Shopping Centre à West Vancouver, et en novembre, elle a ouvert son deuxième magasin, au Yorkdale Shopping Center à Toronto.

Au cours de l'automne, Athleta ouvrira quatre magasins supplémentaires aux emplacements suivants :

Chinook Centre, Calgary

Sherway Gardens, Etobicoke

West Edmonton Mall, Edmonton

1035 Robson Street , Vancouver

Fondée en 1998, Athleta est une marque porteuse de valeurs dont la mission est d'aider les filles et les femmes à réaliser leur plein potentiel. Les magasins Athleta mettent en valeur toute la gamme de produits polyvalents de la marque, conçus pour l'activité physique et la vie de tous les jours, pour Femme et pour Fille. On y retrouve plus de 200 modèles dans une gamme de tailles inclusives allant de TTP à 2X. Les clientes peuvent s'y rendre pour des séances de stylisme, des retouches gratuites ainsi que des événements communautaires axés sur le bien-être.

« Dès notre lancement, les clientes canadiennes ont manifesté un engouement pour nos produits distinctifs conçus pour l'activité physique et la vie de tous les jours. En tant que marque certifiée B Corp., nous répondons à un besoin sur le marché avec nos produits durables et notre message axé sur les valeurs. Il est clair que cela rejoint la clientèle canadienne, pour qui la santé, le bien-être et la vie active revêtent une grande importance », indique Jenelle Sheridan, vice-présidente et directrice générale d'Athleta Canada. « Nos activités au Canada ont un grand rôle à jouer dans l'atteinte de notre objectif à long terme. Nous croyons que notre stratégie d'expansion sera très profitable, car nous arrivons à un moment où les Canadiens commencent à revenir en magasin. »

L'arrivée d'Athleta au Canada a été fort bien reçue par la clientèle canadienne. Au cours du premier trimestre de 2022, l'objectif d'acquisition de nouveaux clients de la marque a surpassé de plus de 40 % les attentes établies. La marque a augmenté sa visibilité grâce à l'offre de nouveaux produits, au marketing ciblé, à l'organisation d'événements pour le lancement des collections d'Alicia Keys et de Simone Biles et à son partenariat avec l'équipe de hockey professionnelle féminine des Toronto Six. Le marché canadien demeure une priorité pour la croissance stratégique d'Athleta et du portefeuille de marques porteuses de valeurs de Gap Inc.

La marque a été établie par des femmes, pour les femmes, dans l'optique que ce qui unit les filles et les femmes est plus fort que les obstacles qu'elles rencontrent, et que le sport et l'activité physique sont des moyens pour elles de renforcer leur confiance et leur courage et de tisser des liens significatifs.

Le segment Athleta Girl a été lancé en 2016, en même temps que la campagne La force au féminin, qui fait partie du volet communautaire de la marque. Dans le cadre de sa mission, Athleta cherche à concevoir des produits inclusifs et durables et à offrir à ses clientes des expériences uniques en magasin, en ligne, ainsi qu'au sein des collectivités où elle est établie.

Athleta croit au pouvoir des entreprises de changer les choses et c'est pourquoi elle a acquis la certification B Corp. en 2018. Elle se joindra donc aux plus de 230 entreprises certifiées B Corp. déjà établies au Canada. Actuellement, 70 % des produits Athleta contiennent au moins 30 % de matières durables, comme le nylon ou le polyester recyclé, le coton biologique, le Tencel ou une matière certifiée Fair Trade.

Renseignements sur Athleta :

Athleta est une marque certifiée B Corporation axée sur la performance et le style de vie dont la mission est de créer une communauté de filles et de femmes actives. Les vêtements Athleta sont des vêtements polyvalents et de grande qualité qui conviennent aussi bien à l'activité physique qu'à la vie de tous les jours, et ils sont conçus par des femmes pour les femmes dans l'optique de promouvoir l'inclusivité. Fondée en 1998, la marque Athleta intègre des caractéristiques techniques et de performance dans l'ensemble de ses vêtements afin de permettre aux femmes de les porter dans toutes leurs activités : du yoga à l'entraînement, en passant par le voyage et la détente. La société a lancé Athleta Girl en 2016 afin de proposer ses tenues performance distinctives à la future génération de femmes. Établie à San Francisco, en Californie, la marque Athleta, qui fait partie de Gap Inc. (NYSE : GPS), propose ses produits dans plus de 230 magasins exploités par la société partout aux États-Unis et au Canada, par l'intermédiaire de son catalogue, ainsi que sur sa boutique en ligne, à l'adresse athleta.ca.

