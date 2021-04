Fondée en 1988, à San Francisco, Athleta est une marque porteuse de valeurs dont la mission est d'aider les filles et les femmes à réaliser leur plein potentiel. Elle a été établie pour les femmes, par des femmes qui étaient persuadées que c'est par la force de leur union que les filles et les femmes peuvent surmonter les obstacles qui entravent leur chemin, et que le sport et l'activité physique sont des moyens pour elles de renforcer leur confiance et leur courage, et de tisser des liens significatifs. Le segment Athleta Girl a été lancé en 2016, en même temps que la campagne La force au féminin , soutenue par l'importante présence communautaire de la marque. Dans le cadre de sa mission, Athleta cherche à concevoir des produits inclusifs et durables et à offrir à ses clientes des expériences uniques en magasin, en ligne, ainsi qu'au sein des collectivités où elle est établie.

La marque compte ouvrir entre 20 et 30 nouveaux magasins par année, afin de compléter son réseau déjà bien établi de plus de 200 magasins aux États-Unis. L'établissement de magasins demeure pour Athleta un moyen privilégié d'élargir sa clientèle et de promouvoir la marque, et fait partie intégrante de sa stratégie de croissance. Cette stratégie, qui devrait lui permettre d'atteindre un chiffre d'affaires net de 2 milliards de dollars d'ici 2023, comprend la création de nouveaux points d'accès, notamment grâce à des partenariats de vente en gros et à l'ouverture de franchises et de magasins exploités par la société à l'international. En 2020, Athleta a enregistré un chiffre d'affaires net de plus d'un milliard de dollars et ses ventes ont connu une croissance annuelle de 16 %.

« L'expansion internationale fait partie intégrante de notre stratégie de croissance et de notre objectif d'atteindre 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires net d'ici 2023. Nous sommes aussi très fiers de présenter Athleta à nos clientes du Canada », affirme Mary Beth Laughton, présidente et chef de la direction d'Athleta. « Comme marque porteuse de valeurs, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'agrandir notre communauté de filles et de femmes fortes et bien dans leur peau, et de pouvoir offrir aux clientes canadiennes des produits distinctifs et inclusifs qui conviennent aussi bien à l'activité physique qu'à la vie de tous les jours », ajoute-t-elle.

Athleta lancera également une boutique en ligne au Canada. Ainsi, sa gamme de produits durables, inclusifs et polyvalents sera accessible à l'ensemble des consommatrices canadiennes. Les commandes faites au Canada seront traitées par le centre de distribution de Gap Inc. à Brampton, en Ontario, ce qui permettra d'éliminer les taxes internationales et de réduire les délais d'expédition. Le commerce en ligne connaît une croissance rapide au Canada, particulièrement depuis le début de la pandémie de COVID-19. En outre, les ventes en ligne d'Athleta ont connu une croissance dans les deux chiffres aux États-Unis l'an dernier, et ont représenté 60 % des ventes totales.

Comme la satisfaction de la clientèle fait partie de ses priorités, Athleta a fait des recherches exhaustives afin de mieux comprendre le comportement des consommatrices canadiennes. Les résultats lui ont prouvé qu'il existe une demande pour des marques porteuses de valeurs et axées sur un style de vie actif. L'image de marque distinctive d'Athleta, axée sur le bien-être, la durabilité et l'inclusivité, et ses produits polyvalents seront certainement bien accueillis dans l'ensemble du marché canadien.

Athleta est une marque porteuse de valeurs dont la mission est de créer une communauté de filles et de femmes actives. L'inclusivité étant au cœur de son image de marque, elle compte offrir des produits distinctifs au sein du marché canadien, notamment un plus grand choix de tailles dans environ 500 modèles, tant en ligne qu'en magasin.

Athleta croit au pouvoir des entreprises de changer les choses et c'est pourquoi elle a acquis la certification B Corp en 2018. Elle se joindra donc aux plus de 230 entreprises certifiées B Corp déjà établies au Canada. Actuellement, plus de 70 % des produits Athleta sont faits à partir de matières durables.

Pour obtenir plus de renseignements sur Athleta, rendez-vous au www.athleta.com et www.gapinc.com ou www.athleta.ca/comingsoon.

Renseignements sur Athleta

Athleta est une marque certifiée B Corporation axée sur la performance et le style de vie dont la mission est de créer une communauté de filles et de femmes actives. Les vêtements Athleta sont des vêtements polyvalents et de haute qualité qui conviennent aussi bien à l'activité physique qu'à la vie de tous les jours, et sont conçus par des femmes pour les femmes dans l'optique de promouvoir l'inclusivité. Fondée en 1998, la marque Athleta intègre des caractéristiques techniques et de performance dans l'ensemble de ses vêtements afin de permettre aux femmes de les porter dans toutes leurs activités : du yoga à l'entraînement, en passant par le voyage et la détente. La société a lancé Athleta Girl en 2016 afin de proposer ses tenues performance distinctives à la plus jeune génération de filles. Établie à San Francisco, en Californie, la marque Athleta, qui fait partie de Gap Inc. (NYSE : GPS), propose ses produits dans plus de 200 magasins partout aux États-Unis, par l'intermédiaire de son catalogue, ainsi que sur sa boutique en ligne, à l'adresse athleta.com.

Renseignements sur Gap Inc.

Gap Inc., un regroupement de marques porteuses de valeurs et axées sur le style de vie, est la plus importante société de vêtements aux États-Unis, et propose des vêtements, accessoires et produits de soins personnels pour hommes, femmes et enfants, par l'intermédiaire de ses marques Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta et Intermix. Dans le cadre de sa stratégie multicanal, elle combine la vente en ligne à la vente en magasin afin de bonifier l'expérience de magasinage de ses clients. Gap Inc. est guidée par des principes de conception inclusive, et se fait un point d'honneur de créer des produits et des expériences qui répondent aux besoins de ses clients, tout en prenant soin de ses employés, des collectivités et de l'environnement. Ses produits sont distribués et vendus partout dans le monde par l'intermédiaire de magasins exploités par la société, de franchises et de sites de vente en ligne. Son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2020 s'est élevé à 13,8 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous au www.gapinc.com.

