Astus accélère sa croissance avec un nouveau Conseil d'Administration indépendant et un nouveau Président Directeur général

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Astus, un leader dans le marché des solutions de gestion de flotte de véhicules et d'actifs mobiles, annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle étape de sa stratégie de croissance démarrée il y a quelques années déjà. Un nouveau Conseil d'Administration indépendant composé de membres talentueux et d'expérience et un nouveau PDG, Benoit Lacroix, vont permettre d'accélérer la croissance et consolider la position d'Astus comme leader dans le domaine de la connectivité pour les flottes, le partage de véhicules et l'électrification des transports.

« ASTUS est sur une belle lancée, nous pouvons être fiers du travail accompli. Pour maintenir et accélérer cette croissance, nous mettons en place un leadership motivé et de plus grands moyens financiers », déclare le fondateur d'ASTUS, Éric Lapointe.

Cette nouvelle phase de la stratégie de croissance d'ASTUS est soutenue par une plus grande capacité financière offerte par Communauto qui, déjà actionnaire d'ASTUS, prend une plus grande place dans l'actionnariat de la compagnie.

Le nouveau Conseil d'Administration est composé d'experts du secteur technologique et de la gestion de flottes : André Peticlerc, administrateur de sociétés depuis plus que 20 ans dans les domaines de la finance et des technologies de l'information, Martial Vincent, président et chef de la direction de TCP Câbles inc., Jean-François Charette, Vice-président et chef de la direction financière de Communauto.

L'arrivée du nouveau PDG, Benoit Lacroix, s'inscrit dans la prochaine étape de la stratégie de croissance d'Astus et de la réalisation du plein potentiel de son offre de solutions de connectivité spécialisées, et ce, dans un contexte de transition énergétique et numérique de la mobilité. L'adaptation aux besoins en pleine évolution d'une clientèle variée et la valorisation des données sont au cœur même de cette vision stratégique.

Benoit apporte plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de l'exploitation et de la valorisation des données de même que de l'électrification des transports. Avant de se joindre à Astus, Benoit a été hautement engagé dans le processus d'innovation, dans le financement ainsi que dans les activités de développement stratégique et commerciale d'Effenco, une entreprise qu'il a cofondée en 2006 et qui est aujourd'hui un joueur de premier plan dans l'électrification des camions lourds. Benoit est titulaire d'un doctorat en génie de l'École de technologie supérieure. Sa thèse portait d'ailleurs sur l'optimisation de l'efficacité énergétique de véhicules commerciaux à l'aide de techniques d'analyse avancée de données.

Pour sa part, M. Benoit Robert, Président directeur général et fondateur de Communauto, est également très enthousiaste quant au développement de l'entreprise : « Nous sommes clients d'Astus depuis près de vingt ans, déjà, et c'est grâce à la technologie qu'ils ont développée que nous avons pu évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Astus nous est toujours apparu comme une organisation avec un potentiel extraordinaire. Je crois que l'une des priorités de la nouvelle équipe devra être de faire rayonner la qualité de leurs produits et services », déclare Benoit Robert.

À propos d'Astus

Avec plus de 25 ans de présence sur les marchés internationaux, Astus est un pionnier mondial dans le déploiement de solutions de gestion de flotte de véhicules et d'actifs mobiles. L'entreprise se positionne aujourd'hui comme un leader dans le domaine de la connectivité pour les flottes, le partage de véhicules et l'électrification des transports avec quelques dizaines de milliers de véhicules connectés. L'équipe passionnée et engagée d'Astus a comme mission de concevoir et commercialiser des solutions innovatrices et écoresponsables permettant d'optimiser la logistique de la mobilité des biens et des personnes dans un contexte de transition énergétique et numérique de la mobilité.

www.astus.com

