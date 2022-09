Cette collaboration développera des services de suivi des objets spatiaux de nouvelle génération dédiés aux activités commerciales d'entretien en orbite

PARIS, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - NorthStar Ciel et Terre (NorthStar) et Astroscale annoncent aujourd'hui, à l'occasion du Congrès international d'astronautique (IAC) 2022 à Paris, qu'ils forment un partenariat stratégique pour soutenir davantage le développement durable de l'espace en combinant d'une part l'offre de NorthStar en suivi précis des objets spatiaux en orbite, et d'autre part la capacité accrue de navigation et de capture des engins spatiaux d'Astroscale pour l'entretien en orbite.

Dans le cadre de cet accord, Astroscale et NorthStar mettront à profit leur savoir-faire, leur expertise et leurs services uniques pour souligner leur engagement commun en faveur de la pérennité de l'environnement spatial. Ensemble, NorthStar et Astroscale coopéreront pour démontrer les avantages que permet la combinaison des services précis de connaissance de la situation spatiale (ISSA - In-Space Situational Awareness) et des services fiables d'entretien en orbite terrestre basse.

En 2023, NorthStar lancera le premier service commercial de connaissance de la situation spatiale permettant la détection, le suivi et une couverture de grande précision sur tous les régimes orbitaux, d'orbite terrestre basse à géostationnaire. Les services d'information et de renseignement spatiaux de NorthStar (Si2) permettront à tous les exploitants de satellites de mieux gérer leurs flottes, d'améliorer la sécurité des vols spatiaux et d'assurer le développement durable de l'espace.

Astroscale élargit ses services de retrait actif des débris orbitaux, testés en août 2021 avec sa mission ELSA-d qui a réussi à capturer magnétiquement un engin spatial client de démonstration. Son plus récent véhicule de service, ELSA-M, est en développement rapide pour un lancement en 2024 en partenariat avec OneWeb, l'Agence spatiale du Royaume-Uni et l'Agence spatiale européenne. L'engin ELSA-M, un véhicule de service de pointe, capturera et retirera plusieurs engins spatiaux clients au cours d'une même mission. Cette collaboration fera progresser les services ISSA requis pour soutenir le suivi et la capture des vaisseaux spatiaux clients, et fournira des données essentielles sur la sécurité spatiale concernant d'autres objets spatiaux en orbite. Astroscale s'associera en partenariat avec NorthStar en tant que fournisseur de services ISSA pour les futures missions d'Astroscale.

« NorthStar est fière de s'allier à Astroscale pour faire progresser l'innovation et les services commerciaux soutenant le développement durable de l'espace », a déclaré Stewart Bain, PDG et fondateur de NorthStar Ciel et Terre. « Combiner le suivi complet et précis des objets spatiaux de NorthStar avec les impressionnantes capacités d'entretien en orbite d'Astroscale permet de relever avec brio les défis immédiats qui touchent tous les régimes orbitaux de la Terre, de l'orbite basse à géostationnaire. »

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec NorthStar pour développer notre technologie et nos données de connaissance de la situation spatiale », a déclaré Nick Shave, directeur général d'Astroscale Ltd. « C'est pour nous une occasion d'améliorer notre capacité de navigation, de suivi et d'entretien en orbite des satellites clients avec l'appui des services d'information et de renseignement spatiaux de NorthStar. Nous souhaitons tirer parti de notre expertise en opérations de rendez-vous et de proximité (RPO - Rendezvous and Proximity Operations) et en capture de satellites, tout en développant nos services commerciaux de retrait actif des débris orbitaux grâce aux données obtenues au sol et dans l'espace. C'est un excellent partenariat que nous sommes impatients de mettre à profit lors de notre prochaine mission ELSA-M pour nettoyer l'espace et protéger notre environnement orbital pour les générations futures. »

À propos de NorthStar

NorthStar cherche à donner à l'humanité les moyens de préserver notre planète grâce à une plateforme unique d'information et de renseignement sur l'espace et la Terre en utilisant des capteurs spatiaux. NorthStar s'efforce d'aider à transformer la façon dont les gouvernements, l'industrie et les institutions évaluent les risques, appliquent les règlements et prennent des décisions pour favoriser le développement durable de notre environnement terrestre et spatial.

Les services commerciaux uniques de NorthStar en matière de connaissance de la situation spatiale répondent à bon nombre des défis critiques et immédiats auxquels sont confrontés tous les exploitants de satellites. S'efforçant de voir chaque objet sur chaque orbite, NorthStar fournira des observations plus fréquentes et plus précises des objets spatiaux en orbite que tout autre système actuel. Grâce à une couverture inégalée, au suivi de près des objets et à des d'analyses prédictives poussées, NorthStar offre un ensemble de services d'information et de renseignement spatiaux permettant une prise de décision rapide.

Les investisseurs de NorthStar comprennent une coalition mondiale de partenaires stratégiques, dont Telesystem Space (une co-entreprise du bureau familial Sirois, de Telesystem et du Roger's Family Trust of Canada), la Space Alliance (Thales Alenia Space et Telespazio), le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et le Luxembourg Future Fund. Le siège social de NorthStar Ciel et Terre est à Montréal, au Canada. Sa filiale américaine, NorthStar Earth & Space Systems, Inc., est basée à McLean, en Virginie, et sa filiale européenne, NorthStar Ciel et Terre Europe, S. à r. l., est établie au Luxembourg.

https://northstar-data.com/

À propos d'Astroscale

Astroscale est la première entreprise privée visant à garantir le développement sûr et durable de l'espace au profit des générations futures, et la première entreprise vouée à l'entretien en orbite sur toutes les orbites.

Fondée en 2013, Astroscale développe des solutions innovantes et évolutives dans tout le spectre de l'entretien en orbite, y compris la connaissance de la situation spatiale, la fin de vie, l'élimination active des débris et la prolongation de la durée de vie, afin de créer des systèmes spatiaux durables et d'atténuer l'accumulation croissante et dangereuse de débris spatiaux. Astroscale réalise également des analyses de rentabilisation et collabore avec des partenaires gouvernementaux et commerciaux pour développer des normes et des règlements et promouvoir l'utilisation responsable de l'espace.

Basée au Japon, la société Astroscale est présente à l'international avec des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Israël et à Singapour.

Astroscale est une société en pleine expansion, vouée à la croissance sûre et durable du secteur spatial et à la résolution d'un problème environnemental croissant.

Pour en savoir plus, consultez le site www.astroscale.com.

