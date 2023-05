MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Espace pour la vie célèbre l'astronomie le 3 juin prochain avec l'Astrofest, le rendez-vous annuel du Planétarium. Cette année, l'équipe vous propose de venir décrocher la Lune : bricolage pour tous les âges, exposition d'astrophotographie, kiosques d'informations, ateliers dirigés ou encore observation du Soleil en journée et soirée observation de la Lune avec guimauves. Maquillage, démonstrations de la troupe de cirque Throw2Catch et concert du Urban Science Brass Band sont aussi au menu. Le tout entièrement gratuit! Les affamées et affamés auront la possibilité de découvrir le menu du Vélo alimentaire ainsi que celui du restaurant Végo. Sans oublier notre bar en soirée.

Deux incontournables

Ne manquez pas la présentation du rover lunaire de l'Agence spatiale canadienne qui fera des démonstrations de ce véhicule d'exploration conçu pour se déplacer sur la surface de la Lune.

En soirée, apprenez-en plus sur le télescope spatial James-Webb (JWST) avec l'astrophysicien et chercheur principal pour les instruments canadiens sur le JWST. René Doyon, directeur de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes (iREx) et de l'Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) à l'Université de Montréal, viendra donner une conférence exceptionnelle sur son expérience au cœur de ce projet aux découvertes révolutionnaires. Son travail lui a d'ailleurs valu de remporter récemment le titre de Scientifique de l'année de Radio-Canada (pour une seconde fois) avec son équipe. Il sera accompagné de Nathalie Nguyen-Quoc Ouellette, scientifique chargée des communications sur le télescope Webb au Canada, astrophysicienne et directrice adjointe de l'iREx et de l'OMM, qui viendra expliquer comment le télescope dévoile les secrets cachés du cosmos. ( en savoir plus sur leurs parcours respectifs ).

Horaire

Saut de puce | De 9 h à 11 h

L'AstroFest débute avec une programmation gratuite pour les minis-astronautes :

Salle aménagée pour les familles, comprenant des coussins de formes géométriques pour l'amusement des plus jeunes, des tables à langer et un espace allaitement.

Activité de maquillage (3 ans et plus).

Une dernière occasion d'assister à la projection de Bébé symphonique!

Projections à 9 h et 9 h 45 | Pour les 0-18 mois |Places limitées. Réservez votre place* .

Venez découvrir ce que cache notre voisinage céleste À bord du SSE-4801.

Projection à 10 h 45 | Pour les 5 à 8 ans |Places limitées. Réservez votre place* .

* (Billets disponibles dès le 26 mai).

En orbite ! | De 11 h à 19 h

Kiosques, bricolages, exposition d'astrophoto, observation du Soleil, etc. La journée va être ébouriffante ! Parmi les animations qui se dérouleront toute la journée :

L'Oeufstronaute par SIRIUS : vous avez environ 20 minutes pour créer un vaisseau spatial qui permettra à votre œuf d'atterrir sans casse après une belle chute libre. Fun assuré !

Fusée à eau par le Planétarium : construisez votre propre fusée à eau propulsée par une pompe à vélo. Éclaboussures (et éclats de rire) garantis !

Fabriquer un télescope, ce n'est pas si simple. Rencontrez Optiques Fullum qui fabrique des miroirs pour des télescopes partout dans le monde.

Découvrez les meilleures applications gratuites d'astronomie pour mieux explorer le ciel avec Plateau Astro.

Consultez la programmation détaillée pour en savoir plus (disponible le 26 mai).

Décrocher la Lune | de 19 h 30 à 21 h

Testez vos connaissances en astronomie avec nos animatrices et animateurs lors du quiz endiablé Décrocher la Lune tout en prenant un verre pendant la partie.

Conférence de René Doyon et Nathalie Nguyen-Quoc Ouellette sur le télescope spatial James- Webb dans le théâtre de la Voie Lactée. Le second théâtre du Planétarium sera aménagé afin de pouvoir assister à la transmission vidéo de la conférence tout en prenant un verre.

sur le télescope spatial James- dans le théâtre de la Voie Lactée. Le second théâtre du Planétarium sera aménagé afin de pouvoir assister à la transmission vidéo de la conférence tout en prenant un verre. Concert de Urban Science Brass band

Au clair de Lune | de 21 h 30 à minuit

Finissez la soirée en savourant des guimauves tout en observant la Lune au télescope. En cas de pluie, nos animatrices et animateurs exploreront le ciel dans nos théâtres.

Toutes les activités de l'AstroFest sont gratuites, toutefois la programmation régulière dans les théâtres du Planétarium demeure payante.

