L'acquisition renforce la mise en conformité, élargit l'empreinte de l'entreprise et renforce le soutien aux opérations critiques.

SAN JOSE, Californie, 3 février 2026 /CNW/ - Astreya, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions informatiques gérés et axés sur l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acheter Reliant Information Services, LLC à Reliant Group. Marquant la première acquisition d'Astreya, cette transaction représente une étape importante dans la stratégie de croissance à long terme de la société, centrée sur la fourniture à grande échelle de services informatiques gérés de première qualité pour les entreprises clientes, qui affiche un excellent rendement du capital investi.

Partenaire informatique de confiance des entreprises du classement Fortune 500 depuis plus de dix ans, Reliant Information Services (RIS) propose des services informatiques gérés et évolutifs, ainsi que des prestations d'expertise technique gérée pour les opérations critiques. La société apporte son expérience approfondie de la prise en charge d'environnements informatiques complexes et à haute disponibilité dans les principaux marchés de l'ouest des États-Unis, notamment auprès d'entreprises clientes qui établissent des exigences strictes en matière d'opérations, de sécurité et de conformité.

Cette acquisition étend la présence d'Astreya dans le secteur du transport aérien et consolide sa position de prestataire de services informatiques gérés en faveur de clients et partenaires pour lesquels la résilience opérationnelle, la conformité réglementaire et la fiabilité des services sont cruciales. L'entreprise issue de l'acquisition offrira à ses clients une couverture géographique plus large, notamment dans le Nord-Ouest Pacifique et le sud-ouest des États-Unis, sur la base de compétences spécifiques plus vastes et de capacités accrues de prestation de services pour soutenir des environnements technologiques de plus en plus complexes.

« Cette acquisition représente une avancée importante pour Astreya », a déclaré Romil Bahl, chef de la direction d'Astreya. « Il s'agit de notre première acquisition d'entreprise, qui reflète notre priorité : une croissance réfléchie et stratégique. Reliant apporte son expérience des environnements réglementés et critiques, ainsi qu'une culture privilégiant le client, étroitement alignée sur la nôtre. Fait important : cette entreprise s'intègre parfaitement dans notre structure 3x3 de pratiques et d'offres de services gérés axés sur l'IA. Sa relation de longue date avec une grande compagnie aérienne et sa présence dans le Nord-Ouest Pacifique renforcent encore notre capacité à soutenir nos clients. En combinaison avec le rayonnement mondial d'Astreya, notre société sera en mesure de répondre aux besoins des compagnies aériennes clientes sur toute la planète. »

Dans le cadre de la transaction, l'équipe de direction de Reliant IS, menée par Jesse Perbix, président de Reliant Information Services, rejoindra Astreya. M. Perbix occupera le poste de directeur général de RIS et assurera la continuité pour les clients, les partenaires et les collaborateurs.

« Astreya a su s'imposer comme le partenaire stratégique et culturel idéal pour notre prochaine phase de croissance », a commenté Scott Nguyen, chef de la direction de Reliant Group. « Après avoir développé l'entreprise de ses premiers pas jusqu'à plus de 100 salariés, il était essentiel de trouver un partenaire qui valorise notre personnel, nos clients et notre approche de la prestation de services. Cette combinaison positionne bien l'entreprise pour une croissance continue et un succès à long terme, et je suis ravi de continuer à conseiller Reliant IS alors que la société est en passe d'atteindre de nouveaux sommets avec Astreya. »

À l'avenir, Astreya poursuivra ses investissements stratégiques afin d'approfondir ses compétences industrielles, d'étendre sa présence mondiale et d'accélérer l'innovation, tout en restant concentrée sur la création d'une valeur ajoutée mesurable, de la résilience opérationnelle et d'un partenariat de confiance pour ses clients.

À propos d'Astreya

Astreya est un fournisseur mondial de services informatiques gérés qui aide les entreprises à concevoir, déployer et gérer des environnements technologiques complexes. Nous proposons des solutions de bout en bout dans les domaines du nuage hybride, des centres de données, de l'infrastructure de réseau et de l'espace de travail numérique. L'automatisation intelligente et l'IA sont au cœur de tout ce que nous construisons pour favoriser l'efficacité, accélérer la prestation de services et éliminer les obstacles à la croissance de nos clients.

