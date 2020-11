Assuris annonce la nomination de son nouveau président et chef de la direction : Paul Petrelli

« M. Petrelli a une connaissance approfondie du secteur de l'assurance vie et comprend très bien les cadres réglementaires fédéral et provinciaux, précise M. Dan Thornton, président du conseil d'administration. Son bagage unique sera un atout considérable pour Assuris, dont le mandat est de se préparer à intervenir et à offrir la meilleure protection possible aux assurés canadiens dans l'éventualité peu probable qu'une compagnie d'assurance vie membre d'Assuris déclare faillite. »

Ayant occupé divers postes à la haute direction de la Sun Life, M. Petrelli compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance vie. Dernièrement, il a dirigé les équipes juridiques mondiales responsables des fusions et acquisitions, des valeurs mobilières, des technologies et de la propriété intellectuelle, ainsi que le bureau du secrétaire de la Compagnie et les affaires juridiques. Auparavant, toujours à la Sun Life, il a su diversifier son expérience notamment à titre de chef mondial de la conformité, de premier directeur financier pour les affaires canadiennes et de chef des relations avec les investisseurs.

M. Petrelli est titulaire d'un baccalauréat spécialisé de l'Université de Toronto (1991) et d'un baccalauréat en droit de la Faculté de droit de l'Université de Windsor (1995). Il a été admis au Barreau du Haut-Canada en 1997. Il a également obtenu une maîtrise en droit de la Faculté de droit de l'Université de Toronto en 2019, avec une spécialisation en innovation, technologie et droit.

Assuris est une société d'indemnisation indépendante, à but non lucratif, financée par l'industrie de l'assurance vie. Sa mission est de protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur société d'assurance vie. Assuris est désignée par le ministère fédéral des Finances en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada et reconnue par l'Autorité des marchés financiers comme l'organisme d'indemnisation dont les membres sont des assureurs de personnes à charte du Québec.

Assuris protège les assurés en réduisant au minimum la perte de leurs prestations et en entreprenant le transfert rapide des polices à une compagnie solvable, qui maintiendra la protection initiale. Fondée en 1990, Assuris a été appelée à intervenir dans le cadre de quatre faillites de compagnies d'assurance vie depuis sa création. Dans les quatre cas, toutes les polices canadiennes ont été transférées à une compagnie d'assurance vie solvable. La Société a protégé les intérêts de quelque trois millions d'assurés. L'expérience acquise par Assuris lui permet de résoudre des problèmes uniques, généralement sans précédent, en matière de faillites de compagnies d'assurance vie. Pour obtenir plus d'information sur Assuris, veuillez visiter le www.assuris.ca.

