Le fonds African Development Partners III (ADP III) de DPI a été choisi pour devenir le premier Fonds Phare 2X avec comme mandat d'investir dans une optique de genre.

avec comme mandat d'investir dans une optique de genre. L'engagement de longue date de DPI envers l'égalité des genres, en plus de la performance commerciale de son fonds, reconnaît le pouvoir de la collaboration entre les IFD et les gestionnaires de fonds pour générer de véritables impacts sur le développement et des gains financiers. DPI soutient intentionnellement les Objectifs de développement durable 5 (Égalité des sexes) et 10 (Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre) par l'entremise de son portefeuille en Afrique.

En juin, le Défi 2X a surpassé sa cible initiale en réunissant 4.5 milliards $ de capitaux pour l'autonomisation économique des femmes.

TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW/ - CDC Group plc (CDC), l'institut de financement du développement du Royaume Uni, DEG, la Banque Européenne d'Investissement, FinDev Canada, FMO, Proparco, SIFEM et Swedfund International ont signé un protocole d'entente avec Development Partners International LLP (DPI), une société financière privée Africaine de premier plan avec 1,7 milliards $ en actifs sous gestion, pour devenir le premier Fonds Phare 2X.

Les Fonds Phare 2X font partie du Défi 2X, une initiative multilatérale lancée par les IFD des pays du G7 avec comme objectif de mobiliser 3 milliards $ pour soutenir des projets qui font avancer le pouvoir et la participation économique des femmes. Le statut de Fonds Phare 2X est attribué à des sociétés financières privées très performantes qui œuvrent dans des marchés émergents et qui se sont engagées à investir dans une optique de genre en utilisant les Critères 2X.

Avec la qualification de ADP II comme premier Fonds Phare 2X, DPI affirme clairement son engagement de longue date envers l'avancement du pouvoir économique des femmes et la promotion de l'équité des genres tant pour DPI que pour les entreprises du portefeuille d'ADP III. Appliquer une optique de genre permet aux investisseurs d'accéder aux billions de dollars que les femmes représentent comme opportunités dans l'économie globale - comme salariées, les femmes ont un effet multiplicateur en réinvestissant leurs revenus pour faire croître leur entreprise, consommer des biens et des services et améliorer la qualité de vie de leurs familles et de leurs communautés. On estime actuellement que les femmes contrôlent 70 à 80 % des décisions de dépenses de consommation, ce qui correspond à près de 40 billions $ globalement (Voir Silverstein and Sayre, 2009: The Female Economy, Harvard Business Review).

DPI et tous les IFD membres du Défi 2X reconnaissent que, dans le secteur privé, l'équité des genres mène à une meilleure performance et à une amélioration de l'engagement des employés - les équipes de gestion paritaires génèrent des revenus de 10 à 20 % supérieurs. (Voir IFC Report, 2019: Moving Toward Gender Balance in Private Equity and Venture Capital). DPI compte une bonne proportion de femmes occupant des rôles clés au sein de son organisation, à commencer par sa cofondatrice et PDG, Runa Alam. De plus, 50 % des partenaires de la firme et des membres de son comité d'investissement sont des femmes.

Runa Alam, cofondatrice et PDG de DPI a dit : « Nous sommes extrêmement fiers d'être le premier Fonds Phare 2X. Cette qualification réaffirme notre engagement à faire avancer le leadership au féminin et à développer le pipeline de talent féminin dans le secteur du capital privé. En travaillant en étroite collaboration avec les entreprises de notre portefeuille, nous voulons mettre de l'avant les bénéfices qu'une optique de genre peut générer, non pas seulement en matière de retours financiers, mais aussi lorsqu'il est question de développer des économies, de débloquer des opportunités et d'améliorer la qualité de vie des femmes à travers l'Afrique. Pour DPI, devenir un Fonds Phare 2X est une étape importante et naturelle pour renforcer notre engagement de longue date envers l'équité des genres. »

DPI est un partenaire de longue date de CDC depuis l'investissement de CDC dans son premier fonds en 2008. Plus récemment, CDC a investi 80 millions $ dans ADP III.

Jen Braswell, Directrice, Stratégies de création de valeur chez CDC Group, a dit : « En seulement deux ans, le Défi 2X a mobilisé un total de 4.5 milliards $ en investissements sensibles au genre. Maintenant, nous avons lancé le tout premier Fonds Phare 2X avec DPI. Cela marque une étape importante dans nos efforts pour bâtir le secteur de la finance sensible au genre et faire avancer le pouvoir des femmes à travers nos investissements.

Nous espérons que l'engagement de DPI saura démontrer à l'industrie du capital privé que d'adopter une optique de genre est compatible avec une stratégie d'investissements commerciale et ajoute de la véritable valeur à un portefeuille dans les marchés émergents. »

En mai 2020, FinDev Canada annonçait un investissement de 20 millions $ dans ADP III. Il est attendu que cet investissement contribue à stimuler la création d'emplois et à faire avancer l'égalité des genres à travers le continent africain.

Anne-Marie Lévesque, Responsable égalité des genres et impact chez FinDev Canada a dit : « Le Défi 2X a engagé et mobilisé 4,5 milliards $ pour l'avancement du pouvoir économique des femmes jusqu'à présent, dépassant largement sa cible initiale. Chez FinDev Canada, nous croyons fermement que d'investir pour les femmes est un vecteur de croissance économique, de changements sociaux positifs et de développement durable. Ce premier Fonds Phare 2X avec DPI va nous permettre d'être encore plus ambitieux dans notre engagement à faire augmenter les flux de capitaux vers des investissements sensibles au genre dans les marchés émergents. »

Notes :

Les IFD membres du Défi 2X incluent CDC Group, DEG, la Banque Européenne d'Investissement, FinDev Canada, FMO, Proparco, SIFEM et SwedFund International

À propos de FinDev Canada

FinDev Canada a pour mandat de fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement, dans l'optique de la lutte contre la pauvreté en misant sur la croissance économique. Son financement s'articule autour de trois thèmes principaux : le développement économique grâce à la création d'emplois, le renforcement du pouvoir économique des femmes, et l'adaptation aux changements climatiques et leur atténuation. Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements sur FinDev Canada.

À propos de DPI

Development Partners International LLP (DPI) est une société de capital-investissement panafricaine qui investit dans des entreprises bénéficiant de la croissance rapide de la classe moyenne émergente en Afrique avec 1.7 milliards $ en actifs sous gestion. DPI a investi dans 21 entreprises en portefeuille opérant dans plus de 30 pays. Comme signataire des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU, DPI fait la promotion de standards ESG et d'impact élevés et s'engage à contribuer aux Objectifs de développement durable de l'ONU. DPI est aussi l'un des premiers fonds africains à devenir un signataire des Principes d'investissement d'impact de l'IFC. DPI a développé un système de monitorage des standards ESG et d'impact novateur. Ses thèmes d'impact clés sont :

Travail décent : ODD 8

Lutte contre les changements climatiques : ODD 13

Égalité des sexes : ODD 5

Comme Fonds Phare 2X, DPI s'est engagé envers l'égalité des genres et la diversité. DPI compte une femme comme cofondatrice et PDG, la moitié de ses partenaires sont des femmes et 45% des membres de sa société sont des femmes.

À propos de CDC

Premier investisseur d'impact du Royaume-Uni, le CDC Group soutient la croissance durable des entreprises d'Asie du Sud et d'Afrique depuis plus de 70 ans.

Il s'est imposé comme acteur de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques et chef de file au Royaume-Uni dans la poursuite des Objectifs de développement durable de l'ONU, le plan d'action mondial pour un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Le Groupe, dont le portefeuille totalise 5,8 milliards de livres, investit dans plus de 1 200 entreprises des économies émergentes. Cette année, il investira plus de 1,5 milliard de dollars dans des entreprises d'Afrique et d'Asie pour faire avancer la lutte contre les changements climatiques, le renforcement du pouvoir des femmes et la création d'emplois et de perspectives pour des millions de personnes.

Financé par le gouvernement du Royaume-Uni, CDC réinvestit les produits de ses investissements pour améliorer les conditions de vie de millions de personnes en Afrique et en Asie du Sud.

SOURCE FinDev Canada

Renseignements: CDC: Andrew Murray-Watson / +44 (0) 7515 695232, [email protected] ; DPI: Charles Harrison, Jess Gill, Olivia Adebo, +44 (0) 203 047 2528 / +44 (0) 203 047 4091 / +44 (0) 203 047 2568, [email protected]