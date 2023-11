BERLIN, 30 novembre 2023 /CNW/ - CoinEx, une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, est ravie d'annoncer sa commandite argent pour le salon Next Block Expo, qui met en évidence sa détermination à demeurer à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine de la chaîne de blocs. En tant que participant clé, CoinEx contribuera non seulement à titre de commanditaire, mais animera également un séminaire de 30 minutes et une présentation de 15 minutes sur la scène principale. Le thème central de son discours sera « Discussing the opportunities in the next bull market » (Discuter des possibilités au sein du prochain marché haussier), insistant sur les points stratégiques qui font en sorte que cette phase du marché à venir est importante. Cette présence importante au salon Next Block Expo souligne l'engagement de CoinEx à fournir des informations et une expertise précieuses à la communauté de la chaîne de blocs, ainsi que son engagement proactif à façonner le futur environnement du marché des cryptomonnaies.

Le salon Next Block Expo, un événement international central au sein du secteur de la chaîne de blocs, fera un retour triomphal à Berlin les 4 et 5 décembre 2023. Après le succès retentissant de sa première édition en novembre 2022, qui a attiré 1 583 professionnels de la chaîne de blocs de 45 pays, l'événement à venir devrait attirer plus de 2 500 participants. Des entreprises de renom, dont 1inch Network, Polygon, Google, Polkastarter, CoinEx et d'autres, contribueront au succès de l'événement au cours duquel plus de 140 conférenciers partageront leurs connaissances sur la scène principale.

Le salon Next Block Expo Berlin 2023 offre une plateforme idéale à CoinEx pour renforcer son engagement à prioriser les besoins des utilisateurs et à favoriser une approche communautaire.

La participation de CoinEx au salon Next Block Expo comporte deux volets. La plateforme vise à permettre aux utilisateurs de récolter les dividendes de la technologie Web3 en leur offrant des informations et des possibilités précieuses. CoinEx cherche également à accroître l'adoption à sa plateforme en démontrant son engagement envers les principes axés sur l'utilisateur. L'exposition de CoinEx se trouve au kiosque 15, et les visiteurs intéressés peuvent visiter son kiosque pour participer à l'événement hors ligne.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies fondée en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de favoriser un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour les échanges de cryptomonnaie, CoinEx permet aux utilisateurs d'accéder facilement au monde de la cryptomonnaie en offrant des produits et des services simples à utiliser.

