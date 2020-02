Assurance pension : le gouvernement agit de façon irresponsable, déplore le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ n'accepte pas que le ministre des Finances, Éric Girard, ait fermé la porte à l'adoption d'une loi pour protéger les régimes de retraite.

La plus grande organisation d'aînés au Canada réitère qu'il est grand temps que le gouvernement du Québec instaure un régime d'assurance fonds de pension du même type que celui en vigueur en Ontario. Selon ce modèle, les employeurs cotisent à cette assurance selon un taux variable établi en fonction de la capitalisation de leur régime de retraite. En cas de terminaison d'un régime déficitaire, l'assurance fonds de pension sert donc à verser une rente aux retraités dont le fonds a été amputé.

« Le ministre Girard agit de façon irresponsable en prenant parti pour les entreprises alors que certaines d'entre elles laissent accumuler des déficits dans leurs caisses de retraite. Sommes-nous rendus au point d'accepter avec une certaine fatalité l'écroulement de ces régimes de retraite et l'immense chamboulement de vie que cela entraîne? », demande la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Pourtant, dans la foulée du drame des retraités du Groupe Capitales Médias, le premier ministre François Legault s'était dit ouvert à examiner la possibilité d'instaurer un régime d'assurance fonds de pension au Québec. Le Réseau FADOQ encourage M. Legault à aller au bout de sa réflexion afin que son gouvernement mette en place une structure pour éviter que d'autres travailleurs soient floués dans un avenir rapproché, sans quoi le premier ministre aura sur la conscience le prochain cas de terminaison d'un régime de retraite.

« Notre organisation ne comprend pas la déclaration du ministre Girard qui semble prioriser l'intérêt des entreprises au détriment de celui des travailleurs, qui ont pourtant œuvré pendant des années à faire fructifier les actifs des entreprises. Nous estimons que le juste retour du balancier est que ces travailleurs puissent bénéficier de l'argent qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une retraite décente, et non pas de se faire voler une partie de leurs fonds de pension. Ces travailleurs ne sont pas responsables des déficits accumulés. Ils ne doivent donc pas être des victimes collatérales lorsque leurs employeurs font faillite », martèle Mme Tassé-Goodman.

De là découle la nécessité d'un régime d'assurance fonds de pension. C'est l'une des 36 revendications contenues dans le mémoire que le Réseau FADOQ a présenté au ministre Girard lors des consultations prébudgétaires.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

