Assurance-emploi - Encore un Trou noir pour Noël M. Trudeau ?

QUÉBEC, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance interprovinciale, formée de groupes de chômeur.se.s, de groupes communautaires et de syndicats de l'Est du Canada, tiendra une action simultanée, ce lundi 20 décembre en matinée, dans différentes régions du Québec et des Maritimes afin de dénoncer les problèmes qui persistent à l'assurance-emploi.

Les membres de l'Alliance interprovinciale tiendront différentes actions sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick afin de rappeler au gouvernement que de nombreux.ses travailleur.se.s vivront encore le Trou noir de l'assurance-emploi cette année puisque la réforme du programme, attendue de pied ferme, n'a toujours pas été réalisée. Une carte de Noël a également été remise à cet effet par l'Alliance au premier ministre ainsi qu'à tou.t.es les député.e.s de la Chambre des communes.

Délai de traitement

En plus du Trou noir, l'Alliance dénonce les délais interminables et préjudiciables auxquels se heurtent les chômeur.se.s dans le traitement de leur demande d'assurance-emploi. « Certains dossiers demandent jusqu'à trois mois de traitement avant d'obtenir une réponse alors que le délai normal est d'un mois. Quelques dossiers ont nécessité six mois d'attente pour obtenir une réponse ! » dénonce Line Sirois, coordonnatrice d'Action-Chômage Côte-Nord. Cette dernière précise que plusieurs travailleur.se.s ont en plus reçu des informations contradictoires ou ont vu leur demande refusée sans raison valable. « Nous devons ensuite aller en révision, ce qui engorge encore davantage le système et crée de nouveaux délais. La situation ne peut pas perdurer ainsi plus longtemps! »

La réforme doit prendre forme

L'Alliance interprovinciale rappelle encore une fois au gouvernement de Justin Trudeau sa promesse de mettre en place la réforme. Pour les membres de l'Alliance, le temps de la consultation est terminé. Le gouvernement a tout en main pour réformer le régime afin qu'il réponde aux besoins réels des travailleur.se.s. La réforme doit prendre forme !

Membres de l'Alliance interprovinciale

Action-Chômage Côte-Nord

Conseil central Côte-Nord CSN

FTQ - Côte-Nord

Conseil central du Bas-St-Laurent - CSN

Action Populaire Rimouski-Neigette

FTQ Bas-St-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Table des Groupes Populaires de la Côte-Nord

Mouvement Action Chômage Pabok - Gaspésie et les Îles-de-la-madeleine

Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)

L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay

Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean

Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean - CSN

Southern Nova Scotia Seasonal Workers Alliance

Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonnier Inc. (A.S.T.S)

PEI Federation of Labour

Action-Chômage Kamouraska Inc.

