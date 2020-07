Assurance Economical remet un don de 200 000 $ à des organismes de bienfaisance canadiens au cours de la COVID-19

La campagne Choisissez votre organisme de bienfaisance permet aux employés ainsi qu'aux courtiers de nommer et de sélectionner des organismes communautaires dans le besoin

WATERLOO, ON, le 21 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Assurance Economical verse un don à 20 organismes de bienfaisance communautaires dans les régions où sont situés ses bureaux dans l'ensemble du pays, par l'entremise de la campagne Choisissez votre organisme de bienfaisance motivée par les employés et les courtiers. Cette année, dans le contexte des répercussions de la COVID-19 et des initiatives pour contrer le racisme anti-Noirs, Economical remet 200 000 $ aux organismes de bienfaisance canadiens, le don le plus important du programme à ce jour.

La campagne annuelle Choisissez votre organisme de bienfaisance, qui permet aux employés de nommer et de voter pour des organismes de bienfaisance dans leurs communautés, est axée sur le soutien aux organismes de bienfaisance enregistrés dont les besoins ont augmenté ou ont été négligés et dont le mandat a une incidence positive sur la communauté.

Le secteur caritatif et sans but lucratif du Canada fait face à des difficultés financières importantes puisque les demandes de services continuent d'augmenter alors qu'un manque de dons persiste en raison de la pandémie de COVID-19.

« Bien que nos communautés ouvrent de nouveau de manière prudente, la pandémie de COVID-19 se poursuit et les organismes de bienfaisance ont besoin d'une aide immédiate », explique David Bradfield, Vice-président, Marketing et communication, Assurance Economical. « En raison de la demande croissante de soutien d'un bout à l'autre du pays dans le secteur caritatif et sans but lucratif canadien, je suis fier de voir comment nos employés et nos courtiers se sont rassemblés afin d'appuyer des causes qui leur tiennent à cœur. Cette année, la campagne inscrite dans un contexte particulier démontre un énorme soutien aux jeunes, aux services de crise, aux soins de santé et aux causes pour faire avancer l'antiracisme au Canada. »

Le programme Choisissez votre organisme de bienfaisance 2020 d'Assurance Economical a reçu plus de 2 400 votes. Dans des emplacements précis, Economical a réparti les dons versés à chacun des organismes de bienfaisance afin de refléter avec exactitude les votes de la majorité des employés et des courtiers partenaires. Les récipiendaires de cette année sont :

Economical a une longue histoire de contribution locale et reste déterminée à aider les organismes qui cadrent avec ses trois piliers de contribution à la collectivité : sécurité et sûreté, santé et bien-être, et jeunesse et éducation.

« En harmonisant nos valeurs d'entreprise avec ce qui tient à cœur à nos employés et courtiers, Economical vise à avoir une incidence positive sur les besoins des communautés dans l'ensemble du Canada », affirme M. Bradfield. « En cette période difficile, il est stimulant de voir notre campagne Choisissez votre organisme de bienfaisance renforcer la distribution des fonds afin de répondre aux besoins locaux des membres de la communauté au Canada. »

