Assurance Economical publie sa déclaration de responsabilité publique 2020 soulignant son soutien continu aux communautés canadiennes

Economical a remis plus de 1 000 000 $ aux communautés canadiennes en 2020.

WATERLOO, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - Assurance Economical a publié sa déclaration de responsabilité publique 2020, qui se trouve en ligne. Celle-ci met l'accent sur les initiatives en matière de responsabilité sociale d'entreprise mises en œuvre par Economical en 2020, notamment les mesures d'aide liées à la pandémie pour les Canadiens, ainsi que les initiatives d'employés et de courtiers visant à aider les communautés dans le besoin.

L'année 2020 ayant été particulièrement difficile pour les Canadiens, Economical a fait l'annonce d'une contribution totale de plus de 1 000 000 $ destinée à venir en aide aux communautés dans tout le pays et d'un soutien lié à la pandémie pour ses clients de plus de 70 millions de dollars. Economical continue d'offrir de l'aide en 2021 à ses clients dans le besoin.

« Agir comme il se doit est primordial pour nous, que ce soit au sein de la compagnie, dans les communautés que nous servons ou pour notre environnement », affirme Rowan Saunders, Président et chef de la direction chez Assurance Economical.

Dès le début de la pandémie de COVID-19 au Canada, Economical a appuyé les individus, les communautés et les entreprises du pays à l'aide d'un soutien aux consommateurs et en matière de responsabilité sociale d'entreprise, de façon à répondre rapidement aux besoins changeants des Canadiens. Conformément à ses piliers de contribution à la collectivité, soit sécurité et sûreté, santé et bien-être, et jeunesse et éducation, Economical a apporté une solide contribution à la réponse nationale à la pandémie. Afin de répondre aux besoins croissants des communautés, Economical :

a prolongé son partenariat de longue date avec la Croix-Rouge canadienne en versant un don supplémentaire de 100 000 $ afin de contribuer aux mesures de soutien à la COVID-19;

a fait un don de 200 000 $ pour offrir un soutien nécessaire aux organisations communautaires éprouvant des besoins immédiats en raison de la pandémie;

est venue en aide aux membres des communautés vulnérables par l'entremise de dons et du bénévolat d'employés à l'intention d'organismes ayant besoin d'aide, notamment Kitchener-Waterloo Counselling Services Incorporated et Georgetown Bread Basket ;

et ; a mis en œuvre des options de paiement flexibles pour les clients de l'assurance des particuliers et des solutions pour les courtiers et les propriétaires d'entreprises;

s'est rapidement mobilisée pour soutenir les besoins urgents de Banques alimentaires Canada à l'aide d'une campagne de jumelage de dons par l'entreprise et les employés totalisant plus de 50 000 $;

à l'aide d'une campagne de jumelage de dons par l'entreprise et les employés totalisant plus de 50 000 $; a rapidement répondu à la nécessité d'assurer la sécurité de ses employés : deux semaines après l'arrivée de la COVID-19 en mars, 95 % des employés d'Economical travaillaient à distance de façon sécuritaire et productive.

En cette année 2020 caractérisée par d'importants soulèvements sociaux, Economical reconnaît qu'il y a encore du travail à faire pour répondre aux attentes des Canadiens, particulièrement en ce qui concerne la justice raciale.

« Les leçons importantes de la justice raciale et de la lutte contre le racisme, mises en lumière par le mouvement Black Lives Matter, et des répercussions importantes de la pandémie de COVID-19 nous ont aidés à devenir une entreprise plus forte, un meilleur employeur et un champion encore plus compatissant et réactif pour nos communautés », de déclarer M. Saunders.

Dans la foulée des mouvements mondiaux de lutte contre le racisme, Economical a créé un groupe d'employés à cet effet, ce dernier constituant ainsi le quatrième groupe d'employés à l'échelle nationale de la compagnie. Les autres groupes d'employés sont constitués notamment de ceux qui appuient notre communauté LGBTQ+, l'expérience des immigrants au Canada et le leadership au féminin. Ces groupes particulièrement bien placés célèbrent les différences individuelles et œuvrent à créer des changements positifs au sein de l'entreprise par leurs initiatives en matière de diversité et d'inclusion axées sur la lutte contre la discrimination et font la promotion d'un environnement de travail plus inclusif.

En 2020, Economical a collaboré avec son comité exécutif en matière de diversité et d'inclusion et ses quatre groupes d'employés afin de cibler des organismes communautaires axés sur leurs causes et a accordé un budget de 20 000 $ à chacun des groupes, pour une contribution totale de 80 000 $.

Durant l'année 2020, Economical a continué d'apporter son soutien aux Canadiens par l'entremise de ses programmes axés sur les communautés et ses bourses d'études à volets multiples, offrant annuellement 85 000 $ aux étudiants de programmes d'études postsecondaires spécialisés à l'échelle canadienne.

« Un élément qui n'a jamais changé en un siècle et demi de service aux Canadiens est que nous redonnons à nos communautés », affirme M. Saunders.

