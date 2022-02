WATERLOO, ON, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Assurance Economical et Turo - la plus importante plateforme d'autopartage entre particuliers - sont ravies d'annoncer un nouveau partenariat. Economical a été sélectionnée comme assureur de choix pour offrir une assurance auto des entreprises à la communauté d'hôtes et de voyageurs de Turo en Ontario, au Québec, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

Assurance Economical possède une vaste expérience en développement de produits d'assurance novateurs au service de l'économie du partage, ce qui contribuera à soutenir l'ambition de Turo de poursuivre sa croissance.

« Nous sommes enchantés de tirer parti des capacités de premier plan d'Economical pour soutenir notre expansion vers de nouveaux marchés à l'échelle du Canada. », exprime Cédric Mathieu, Vice-président et responsable de Turo au Canada. «Grâce à son expérience à la fois unique et vaste dans l'économie du partage au Canada, nous sommes convaincus qu'Economical possède l'expertise nécessaire pour offrir des solutions d'assurance de pointe à notre communauté grandissante d'hôtes et de voyageurs partout au Canada. »

« Nos investissements dans la technologie et les talents nous permettent de nous adapter aux besoins changeants du marché grâce à la nature novatrice de nos produits d'assurance spécialisés », affirme Fabi Richenberger, Vice-président directeur, Assurance des entreprises chez Assurance Economical. « L'avenir de l'économie du partage est prometteur, et nous sommes heureux d'offrir une assurance aux hôtes et aux voyageurs de Turo dans quatre provinces du Canada. »

Le partenariat a été déployé en Ontario , au Québec, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

, au Québec, en et en Nouvelle-Écosse. Les clients d'Economical qui ont déjà une police d'assurance auto des particuliers en Ontario , en Alberta et au Québec pourront inscrire leur véhicule assuré rapidement et facilement sur Turo, après avoir coordonné les changements avec leur courtier et sous réserve des critères d'admissibilité de Turo.

, en et au Québec pourront inscrire leur véhicule assuré rapidement et facilement sur Turo, après avoir coordonné les changements avec leur courtier et sous réserve des critères d'admissibilité de Turo. Les hôtes et les voyageurs de Turo bénéficient d'une couverture d'assurance responsabilité civile auto des entreprises pouvant atteindre 2 000 000 $, émise par Economical en Ontario , au Québec, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

, au Québec, en et en Nouvelle-Écosse. Ce partenariat entre Economical et Turo permet une expérience client efficace et simplifiée pour les réclamations.

Cette relation est soutenue par la souscription technique et l'expertise de réclamation acquises par Economical, qu'elle continue de favoriser dans le milieu de l'économie du partage. Comme l'économie du partage continue à évoluer rapidement, Economical et Turo collaborent fièrement pour offrir aux Canadiens des solutions d'assurance numériques conçues pour répondre à leurs besoins en constante évolution.

Faits en bref

Depuis son lancement en 2016, plus de 1,2 million de Canadiens se sont inscrits à Turo et plus de 53 000 véhicules ont été inscrits sur la plateforme dans plus de 350 villes au Canada .

. La récente étude de Turo sur l'indice de propriété automobile a révélé que, même si 83 % des Canadiens adultes interrogés possèdent ou louent un véhicule, leur voiture reste inactive 95 % de l'année.

À propos d'Assurance Economical

La Compagnie d'assurance Definity, connue sous son nom de marque Assurance Economical, est l'une des plus importantes compagnies d'assurance de dommages au Canada offrant de l'assurance par un réseau de courtiers d'assurance autorisés, avec une longue tradition de service auprès des Canadiens depuis l'émission de sa première police en 1871. Assurance Economical est membre de la Société financière Definity, qui offre de l'assurance des particuliers et des entreprises par l'entremise d'Assurance Economical, la Compagnie d'assurance Sonnet, la Compagnie d'assurance Petline et Family Insurance Solutions Inc.

À propos de Turo

Turo est la plus grande plateforme d'autopartage qui vous permet de réserver la voiture que vous voulez, là où vous la voulez, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes de confiance aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Qu'ils arrivent de l'étranger par avion ou qu'ils cherchent une voiture près de chez eux; qu'ils soient à la recherche d'un camion robuste ou d'une voiture de luxe, les voyageurs peuvent se mettre au volant du véhicule parfait, peu importe l'occasion, tandis que les hôtes peuvent prendre le volant de leur avenir en offrant un service de partage de voitures accessible, flexible et évolutif. Pour en savoir plus sur la façon de devenir un hôte ou de réserver une voiture, les Canadiens peuvent télécharger l'application Turo ou visiter le site turo.com.

