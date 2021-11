Cette histoire de réussite a commencé à Kitchener, Ontario, lorsqu'un groupe de citoyens inquiets se sont rassemblés afin d'aider les agriculteurs locaux suivant une série d'incendies d'étables. Economical Mutual Fire Insurance Company de Berlin a émis sa toute première police sur une maison et une étable le 25 novembre 1871 à Berlin - et offre aujourd'hui de l'assurance auto et biens aux particuliers et aux entreprises du pays.

Tandis qu'Economical a accru sa présence d'un océan à l'autre, la valeur d'entraide entre voisins est demeurée au cœur de sa mission. Cette valeur est constamment présente dans les coulisses et sur le terrain alors que les employés d'Economical et leurs précieux courtiers partenaires font une énorme différence au sein de l'entreprise et des communautés qu'ils desservent. « Aujourd'hui marque une étape importante qui nous rappelle pourquoi nous travaillons dans ce domaine et à quel point les clients comptent sur nous, surtout lorsque l'inattendu se produit », affirme Tom Reikman, Vice-président principal et chef de la distribution chez Assurance Economical. « Notre entreprise a survécu aux guerres mondiales, aux récessions, à la Grande Dépression et aux pandémies mondiales, ce qui témoigne de sa longévité et de son succès. De nos humbles débuts dans la région de Kitchener-Waterloo à notre portée actuelle dans l'ensemble du pays et sur l'Internet, nous sommes fiers de notre parcours et des réalisations d'Economical à ce jour, et nous sommes heureux de continuer à aider nos clients pour de nombreuses années. »

Pour commémorer son 150e anniversaire, l'entreprise a organisé plusieurs célébrations tout au long de l'année.

Economical a invité des étudiants et nouveaux diplômés en beaux-arts de l'Université de Waterloo à soumettre une œuvre d'art visuel originale dont profitera l'entreprise pour les années à venir.

L'artiste retenu, Baz Kanold, est actuellement en voie de terminer un diplôme de premier cycle en beaux-arts, à l'Université de Waterloo. L'artiste utilise des techniques mixtes, mais se spécialise en peinture, crayon et carré Conté sur papier, et art numérique.

, est actuellement en voie de terminer un diplôme de premier cycle en beaux-arts, à l'Université de . L'artiste utilise des techniques mixtes, mais se spécialise en peinture, crayon et carré Conté sur papier, et art numérique.

Des impressions de l'illustration de Baz ont été distribuées aux employés afin de commémorer cet anniversaire.

Economical a travaillé en collaboration avec un historien, le Dr Ulrich Frisse, pour explorer la riche histoire de l'entreprise.

, pour explorer la riche histoire de l'entreprise. Le Dr Frisse est un avocat international de société et historien en Allemagne et au Canada . Il a enseigné pendant huit ans l'histoire moderne à l'Université Wilfrid Laurier et à l'Université de Western Ontario , et a été retenu pour étudier les archives de l'entreprise. Cette étude sera publiée dans un livre commémoratif au printemps 2022.

Depuis 1871, Assurance Economical est demeurée engagée à répondre aux besoins évolutifs des Canadiens afin de protéger ce qui leur tient le plus à cœur. Assurance Economical tient à remercier sincèrement les clients, les courtiers, la communauté de Kitchener-Waterloo ainsi que les Canadiens d'avoir permis à l'entreprise d'atteindre ce jalon remarquable.

Faits éclairs :

Baz Kanold a obtenu 7 500 $ pour son travail.

La langue maternelle du Dr Frisse étant l'allemand, il a été capable de lire et de comprendre des artefacts allemands datant du début de l'histoire de l'entreprise, lorsque Kitchener était connue sous le nom de Berlin.

Frisse étant l'allemand, il a été capable de lire et de comprendre des artefacts allemands datant du début de l'histoire de l'entreprise, lorsque était connue sous le nom de . Assurance Economical collabore avec un réseau de plus de 27 000 courtiers.

En 2018, Economical a lancé VyneMC, une plateforme innovante conçue pour aider les courtiers à simplifier leur processus, à fournir un service plus rapide et à émettre une police en seulement quelques minutes.

À propos d'Economical

Assurance Economical est l'une des plus importantes compagnies d'assurance de dommages au Canada offrant de l'assurance par un réseau de courtiers d'assurance autorisés, avec une longue tradition de service auprès des Canadiens depuis l'émission de sa première police en 1871. Assurance Economical est membre de la Société financière Definity, qui offre de l'assurance des particuliers et des entreprises par l'entremise d'Assurance Economical, la Compagnie d'assurance Sonnet, la Compagnie d'assurance Petline et Family Insurance Solutions Inc.

