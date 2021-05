WATERLOO, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Assurance Economical est heureuse d'annoncer que les souscripteurs admissibles de polices ont voté en faveur de la démutualisation de l'entreprise aujourd'hui par une majorité écrasante. En effet, au cours de la troisième et dernière assemblée extraordinaire sur la démutualisation, qui a eu lieu par diffusion Web, 97 % des souscripteurs admissibles de polices ont voté en faveur de la poursuite de la démutualisation. Cette approbation était requise dans le cadre du processus de longue date de l'entreprise afin que cette dernière puisse passer d'une société mutuelle à une société ouverte.

« L'appui extraordinaire des souscripteurs admissibles de polices aujourd'hui confirme que nous sommes sur la bonne voie, tant pour l'entreprise, que pour nos souscripteurs de polices et nos communautés », affirme John Bowey, Président du conseil d'administration, Assurance Economical. « Il s'agit d'une journée importante de notre histoire de 150 ans, car nous nous sommes rapprochés considérablement de la fin du processus de démutualisation, qui permettra à Economical de libérer son plein potentiel en tant que concurrent canadien de taille au sein d'une industrie en pleine évolution. »

« Economical continue de développer ses compétences et ses résultats, parallèlement à des innovations numériques reconnues », ajoute Rowan Saunders, Président et chef de la direction, Assurance Economical. « Le vote d'aujourd'hui cadre bien avec notre élan des dernières années, alors que nous nous sommes préparés à notre avenir. »

Un vote qui bénéficie à 630 000 Canadiens

Le succès de la démutualisation d'Economical générera des avantages distribués parmi 630 000 souscripteurs admissibles de polices. Economical prévoit réunir les fonds pour payer ces avantages découlant de la démutualisation lors du premier appel public à l'épargne. La valeur des avantages que chaque souscripteur admissible de police pourrait recevoir dépendra du prix des actions vendues à l'entrée en bourse. De plus, 100 millions de dollars des recettes découlant de la démutualisation ont été alloués à une nouvelle fondation de bienfaisance, qui préservera le patrimoine d'Economical en tant qu'entreprise socialement responsable estimée.

« Economical a été créée il y a 150 ans dans la petite ville qu'est maintenant Kitchener, Ontario, dans le but de s'entraider entre voisins. Cette valeur est toujours vraie pour notre entreprise et se perpétuera dans la façon dont nous servons nos clients et par les retombées positives de notre fondation de bienfaisance qui sera née de ce processus, » indique M. Bowey.

Prochaines étapes de la démutualisation

Selon le règlement fédéral régissant le processus de démutualisation, l'étape finale suivant le vote favorable d'aujourd'hui sera l'approbation de notre démutualisation par le ministre des Finances. L'échéancier de l'entrée en bourse et du processus de démutualisation sera basé sur les conditions du marché, les approbations du gouvernement, le rendement de l'entreprise et d'autres facteurs pertinents.

À propos d'Assurance Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un des principaux assureurs de dommages au Canada, avec environ 2,9 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et plus de 6,5 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2021. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients.

