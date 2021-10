Assouplissements au 1er novembre pour les restaurants et bars - Une bouffée d'air nécessaire à l'industrie selon l'ARQ

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec satisfaction que l'Association Restauration Québec (ARQ) accueille l'annonce faite cet après-midi par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, concernant des assouplissements importants aux mesures sanitaires en place dans les restaurants et les bars, notamment sur la capacité d'accueil des établissements et les heures de vente d'alcool.

En effet, l'Association est certaine que ces assouplissements permettront à ses membres ainsi qu'à toute l'industrie d'envisager les prochaines semaines avec plus de certitude et d'optimisme et, surtout, de prévisibilité. De plus, si la tendance épidémiologique se maintient, l'Association a bon espoir que d'autres assouplissements favorables à l'industrie puissent être annoncés d'ici peu.

« Nous sommes heureux de pouvoir enfin annoncer de bonnes nouvelles aux propriétaires de restaurants et des bars qui, depuis la réouverture de juin, appliquent avec rigueur les mesures sanitaires. C'est enfin à leur tour de bénéficier d'assouplissements nécessaires pour l'industrie, et cela, juste avant le début de la période des fêtes », a mentionné Martin Vézina, directeur des Affaires publiques et gouvernementales à l'ARQ. « Avec une date fixée pour le 1er novembre, les exploitants pourront aussi planifier en conséquence », a-t-il ajouté.

Voici les assouplissements importants à venir le 1er novembre :

Distanciation physique : elle passe de 2 m à 1 m à l'intérieur entre les tables. Une séparation physique, tel un plexiglass, peut toujours être utilisée pour réduire cet espacement.

: elle passe de à à l'intérieur entre les tables. Une séparation physique, tel un plexiglass, peut toujours être utilisée pour réduire cet espacement. Capacité d'accueil dans les bars et sections bar des restaurants : retour à 100 % de la capacité inscrite sur le permis d'alcool, mais tout en respectant la distanciation de 1 m entre les tables.

: retour à 100 % de la capacité inscrite sur le permis d'alcool, mais tout en respectant la distanciation de entre les tables. Heure limite de vente et de service d'alcool et heure de fermeture : retour aux heures légales de vente, de service et de fermeture pour les bars et les restaurants.

: retour aux heures légales de vente, de service et de fermeture pour les bars et les restaurants. Taille des groupes : les réservations de groupe sont autorisées sans limite de participants. Cependant, tous les participants doivent être assis à leur place et porter le masque lors des déplacements. La limite des tablées, soit 10 personnes ou trois résidences privées, devra être respectée.

