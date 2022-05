Assouplissement des mesures sanitaires au Québec - Le port du couvre-visage demeure obligatoire sur un traversier

QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire rappeler à la clientèle que les mesures sanitaires qui s'appliquent sur ses navires sont celles des transports collectifs. Ainsi, le port d'un couvre-visage demeure obligatoire dans les espaces intérieurs d'un navire comme le salon des passagers, les salles de bain et les ponts fermés. Cette mesure s'applique aux clients de 10 ans et plus.

Les nouvelles mesures d'assouplissement éliminent toutefois l'obligation de porter le couvre-visage à l'intérieur des gares fluviales de la STQ. La STQ rappelle que le port du couvre-visage n'est pas obligatoire sur les ponts extérieurs d'un navire.

