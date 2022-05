ASSOCIÉ À LA CROIX-ROUGE CANADIENNE, LE MUSÉE DE LA CIVILISATION POSE UN GESTE DE SOLIDARITÉ ENVERS LES UKRAINIENS

Par ailleurs, le Musée de la civilisation ouvrira ses portes gratuitement à toutes les familles ukrainiennes qui trouvent refuge au Québec. Une façon d'adoucir un peu le drame qui les secoue et de leur offrir un premier contact avec la culture de leur nouvelle terre d'accueil.

Citations :

« Devant les images bouleversantes de ce conflit et du drame humain qu'il suscite, on prend la mesure du grand privilège que nous avons de vivre dans un pays paisible et de notre d'impuissance. Comme lieu d'apprentissage et d'émerveillement où l'être humain est au centre de ses préoccupations, le Musée de la civilisation ne pouvait rester indifférent. J'invite donc nos concitoyens à se joindre à nous et à faire de notre petit geste un grand mouvement de solidarité collective. » -Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« Je tiens tout d'abord à remercier le Musée pour son initiative et pour son soutien envers la Croix-Rouge. Depuis le début de la crise humanitaire en Ukraine, la Croix-Rouge d'ici peut compter sur la contribution exceptionnelle des gens et des organisations, à laquelle le Musée ne fait pas exception. Par cet engagement, nous sommes en mesure d'intervenir directement, avec notre mouvement international, là où se trouvent les gens en situation de vulnérabilité et de subvenir aux besoins les plus urgents. Nous serons fiers d'être présents au Musée le 29 mai, avec nos équipes, pour venir à la rencontre des gens qui viendront découvrir les expositions Générosité. Droit au cœur et Ma Maison. » Pascal Mathieu, vice-président, Croix-Rouge canadienne, Québec

Un rendez-vous à ne pas manquer le dimanche 29 mai, de 10 h à 17 h.

