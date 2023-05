Association québécoise des physiciens médicaux cliniques - Nomination d'un nouveau président

MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des physiciens médicaux cliniques (AQPMC) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Christophe Furstoss à titre de président de l'organisation.

Celui-ci accepte ses nouvelles responsabilités avec la ferme volonté de contribuer à la reconnaissance du rôle critique que jouent les physiciens médicaux cliniques dans le système de santé et de favoriser la mise en place d'un meilleur encadrement de leur pratique.

« L'évolution marquée au cours des dernières années de la formation des physiciens médicaux, qui s'étend maintenant à la maîtrise ou au doctorat, ainsi que la complexification constante des technologies avec lesquelles nous travaillons au quotidien entraînent d'importants défis, dont celui de l'encadrement professionnel, mais génèrent aussi des occasions de rehausser notre rôle afin que les patients puissent bénéficier de l'ensemble de nos compétences cliniques », affirme M. Furstoss.

Rappelons effectivement que les physiciens médicaux jouent un rôle méconnu, mais essentiel dans le diagnostic et le traitement des maladies, dont le cancer. En effet, parmi de nombreuses autres activités professionnelles et cliniques, ceux-ci veillent à la protection du public, des patients et des travailleurs contre les rayonnements ionisants et non-ionisants qui comportent des risques et conseillent les radio-oncologues dans la planification des traitements par rayonnements.

Parcours professionnel

M. Furstoss est un physicien médical expérimenté, doté d'une large expertise dans le domaine de la radiothérapie. Celui-ci œuvre au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et a notamment pris part à la rédaction des guides de contrôle de qualité technique du Partenariat canadien pour la qualité en radiothérapie (PCQR) ainsi qu'aux travaux du comité sur la planification du traitement menés par le Programme québécois de cancérologie (PQC).

« À titre de conseiller aux affaires professionnelles, Christophe a déjà joué un rôle clé dans l'organisation. Je suis convaincu qu'il saura contribuer significativement à la promotion de l'excellence professionnelle en physique médicale, ainsi qu'à la représentation des membres sur des questions d'organisation des soins et des services », a déclaré William Parker, président sortant de l'Association.

M. Furstoss tient d'ailleurs, au nom de tous les membres de l'AQPMC, à remercier M. Parker pour son engagement indéfectible envers la profession, et ce, depuis plusieurs années. L'AQMPC pourra d'ailleurs continuer de compter sur son expertise et son talent puisqu'il maintiendra son engagement envers l'Association à titre de président sortant.

À propos de l'AQPMC

L'AQPMC est une association dynamique représentant les intérêts des physiciens médicaux travaillant en milieu hospitalier auprès des divers intervenants du milieu de la santé, incluant le gouvernement. Ainsi, l'AQPMC est la seule association pouvant négocier les conditions de travail des physiciens médicaux avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Au-delà de la représentation auprès du gouvernement, l'AQPMC organise une série d'activités de formation et de diffusion destinées à ses membres.

SOURCE Association québécoise des physiciens médicaux cliniques

Renseignements: Julia Albers, conseillère en communication, Association québécoise des physiciens médicaux cliniques, Courriel : [email protected], Site web : https://aqpmcquebec.ca/