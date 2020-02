Assistez au SIC 2020 !!!

Des conférenciers de haut niveau : Anne-Marie Hubert, Fabrice Brunet, Eric Salobir, Rémi Quirion, Daniele Henkel, Prince Nikolaus du Liechtenstein, Hervé Serieyx, Ève Laurier, Valérie Pisano, Geneviève Mottard, John Parisella, Suzanne Blanchet, Pierre Bruneau, Marie-Élaine Farley, Nicolas Chapados, Mario Coculuzzi, Valérie Plante, Lucie Leclerc, Olivier de Richoufftz, Daniel Therrien, Nathalie de Marcellis-Warin, Roger Duguay, Marc-Antoine Dihlac, Danielle Miller Olofsson, Pierre Cléroux, Lyse Langlois, André-Yves Portnoff, Samuel Lessard, Denburk Reid, Me Michel Décary, Jean-François Gamache, Julien Mbony, Elisabeth Starenkyj, Charles Dugas, Céline Huot, René Jolicoeur.

Plusieurs sujets pertinents : L'humain au cœur des technologies; Enjeux sociétaux soulevés par le deep learning, le blockchain et le Big data; Tirons avantage des géants GAFAM, licornes et gazelles; Enjeux juridique et éthique; Défis de la transformation numérique sur les professions; Montréal 3ème voix des technologies disruptives; etc.

Cocktail de la confiance : Nous honorerons plusieurs ''personnalités de confiance de la dernière décennie'' (Affaires; Politique; Public et parapublic; Art et culture; Information et journalisme; Caritatif et social). Un sondage effectué par BIP-Recherche et l'ICO auprès de près de 1000 québécois(ses).

Pour assistez au Sommet : https://institutdelaconfiance.org/sommet/description/

