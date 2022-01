ASSIMILOL - L'Institut F dévoile une vidéo qui expose d'une drôle de façon les préjugés racistes

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut F lance aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de sensibilisation musulmane et du Mois de la psychologie, une capsule vidéo humoristique afin de sensibiliser la population au racisme et à ses effets sur la santé mentale. La vidéo, disponible sur le site de l'Institut F et ses médias sociaux, met en scène un jeune homme musulman qui se fait prescrire de l'« Assimilol » afin de calmer son anxiété causée par le racisme.

« Nous avons voulu nous réapproprier le ton humoristique pour parler du racisme même si c'est un sujet difficile », explique Asmaa Ibnouzahir, directrice générale, présidente et fondatrice de l'Institut F. Financée par Patrimoine canadien dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme, la capsule met en lumière les nombreux préjugés auxquels font face les personnes musulmanes et racisées et permet de prendre conscience que certaines actions ou paroles peuvent constituer des microagressions.

La capsule souligne également l'impact qu'ont les préjugés et stéréotypes sur la santé mentale des personnes musulmanes et des personnes racisées en général. En effet, de récentes études démontrent qu'une personne vivant de la discrimination au quotidien est deux fois plus à risque de développer un trouble de santé mentale. Plusieurs études démontrent également que les adolescent·e·s témoins d'expérience de discrimination raciale vécue par leur(s) parent(s) sont plus sujet·te·s à développer des symptômes d'anxiété et de dépression.

« On le constate tous les jours : le racisme laisse des marques dans le parcours de vie des personnes musulmanes et des personnes racisées. L'assimilation et la négation des différences ne sont pas des solutions au racisme. Ce que nous voulons, c'est une société respectueuse de sa pluralité où chacun·e est libre d'être soi-même, sans être mis·e dans une case » conclue la directrice de l'organisme.

Pour voir la capsule, c'est ici.

À propos de l'Institut F

L'Institut F a vu le jour en avril 2017 afin de contribuer à mettre fin aux problèmes de discrimination raciale, sexuelle et socio-économique que vivent les jeunes et les femmes musulmanes de diverses origines, par le biais d'initiatives innovantes, en vue d'améliorer le vivre ensemble et de bâtir des familles, des communautés et des sociétés harmonieuses.

