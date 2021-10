Assez, c'est assez! - Le Groupe Maurice poursuit sa croisade contre l'âgisme

Des décisions inacceptables

M. Maurice déplore, entre autres, que les RPA soient, depuis trop longtemps, mises dans le même panier alors qu'elles n'ont pas toutes la même vocation. « Certaines offrent des soins légers, d'autres des soins plus spécialisés, alors que d'autres n'offrent pas de soins du tout. C'est comme si le ministère de l'Éducation tentait d'imposer un programme unique pour les écoles primaires, secondaires, les CEGEP et les universités. Il faut cesser d'amalgamer à tort les réalités des différents types de RPA. Elles n'ont pas toutes la même clientèle et, trop souvent, cette dernière fait frais de décisions sans nuance ou de raccourcis tordus. Notre société est bien malvenue de pratiquer l'âgisme à l'égard des aînés, car, que nous le voulions ou non, nous serons tous aînés un jour », explique Luc Maurice.

Des outils 360 pour sensibiliser et éduquer

Le mieux-vieillir et la dénonciation de l'âgisme étant devenus ses principaux chevaux de bataille avec le temps, Le Groupe Maurice poursuit donc sa croisade avec, cette fois-ci, une campagne visant également à informer le public sur cette forme de discrimination, à l'inciter à la réflexion et, espérons-le, à modifier certains de ses comportements.

Pour ce faire, plusieurs initiatives visant à éduquer et à sensibiliser ont été développées afin de compléter les messages télés et imprimés, celles-ci se retrouvant sur la page d'atterrissage jesuislainededemain.com. Tout d'abord, un questionnaire a été créé pour que les internautes reconnaissent quelques comportements se rapprochant de l'âgisme. Afin de les inciter à répondre aux questions, la Fondation Luc Maurice s'engage à faire un don de deux dollars à un organisme œuvrant auprès des aînés, après chaque questionnaire dument rempli.

Et parce que l'âgisme concerne principalement les aînés, Le Groupe Maurice a choisi de les mettre au cœur des discussions. L'animateur et réalisateur Jean-Pier Gravel est ainsi allé à leur rencontre pour bien comprendre ce que signifie l'âgisme pour eux. Tantôt drôles, tantôt émouvants, des moments uniques furent captés sur vidéo, et le résultat, déployé sur cette même page d'atterrissage, en a laissé déjà plus d'un le sourire aux lèvres.

S'y retrouve également le premier balado du Groupe Maurice, mettant en vedette M. Luc Maurice, ainsi que des experts et, évidemment, des aînés ! Divers sujets concernant la réalité des personnes âgées y sont abordés de façon sympathique, via des conversations éclairantes et des échanges passionnés.

Enfin, pour marquer le coup davantage, pourquoi ne pas marcher avec et pour eux ? Le 1er octobre, une grande marche symbolique a été organisée par chaque résidence du Groupe Maurice, pour célébrer la Journée nationale des aînés comme il se devait. Banderoles, messages, dynamisme et bonne humeur étaient au rendez-vous. Le succès de l'initiative laisse espérer aux organisateurs d'en faire dorénavant une nouvelle tradition.

Une campagne à vocation sociale

Pourquoi Le Groupe Maurice tient-il à « taper sur le clou » une fois de plus avec ces initiatives ? Parce que selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'âgisme pourrait désormais être encore plus répandu que le sexisme ou le racisme. Parce que cette discrimination prend plusieurs formes, que ce soit en s'immisçant de façon sournoise dans nos discours ou en teintant les politiques ou les décisions gouvernementales. Parce que c'est de l'âgisme dont nous avons été témoins depuis l'avènement de la COVID-19 ; le manque de ressources dédiées aux aînés est certainement la résultante d'un manque de considération sociétale envers la population vieillissante.

« La dénonciation de l'âgisme sert non seulement à défendre les droits des personnes âgées, mais également, et surtout, à s'assurer qu'ils puissent se responsabiliser, prendre la place qu'ils méritent et contribuer à la société comme ils le souhaitent », ajoute la vice-présidente Marketing et Communications du Groupe Maurice, Rita Kataroyan.

De ce fait, pour l'entreprise, agir maintenant, c'est non seulement aider les aînés d'aujourd'hui, mais également assurer un meilleur avenir pour toutes les futures générations de retraités. L'âgisme est un problème complexe, méconnu, voire tabou, et il est aujourd'hui plus que jamais essentiel de le dépoussiérer, d'en parler, de le dénoncer. Puisque le vieillissement est l'affaire de tous, il faut s'approprier le problème sans plus tarder.

SOURCE Le Groupe Maurice

Renseignements: Informations / Contact média : Sarah Ouellette, Conseillère - Communications et Affaires publiques, Le Groupe Maurice, 438 405-0981 | [email protected]