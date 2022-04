Assermentation de Shirley Dorismond - Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille la nouvelle députée de Marie-Victorin au sein de son gouvernement

QUÉBEC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le premier ministre du Québec, M. François Legault, a accueilli dans ses rangs la nouvelle députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond, alors que cette dernière a été assermentée ce matin à l'Assemblée nationale.

« Quelle fierté d'accueillir la nouvelle députée de Marie-Victorin dans notre équipe. C'est une femme forte, proche du monde et impliquée dans son milieu. Elle nous aidera à mettre de l'ordre dans le système de la santé, à combattre l'inflation et à remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Les Québécois nous démontrent encore une fois leur confiance. Ils nous démontrent que l'avenir est au changement. Shirley, est un plus pour Marie-Victorin. Un plus pour tout le Québec! ».

- M. François Legault

Premier ministre du Québec

« Marie-Victorin est l'endroit où j'ai grandi, c'est l'endroit qui a fait de moi la femme que je suis. Ce sera un grand honneur de représenter les gens de Marie-Victorin à l'Assemblée nationale. Je souhaite pouvoir contribuer, notamment grâce à mon expérience comme infirmière, aux efforts du gouvernement afin d'offrir aux Québécois un réseau de la Santé plus humain et plus accessible. »

- Shirley Dorismond

Députée de Marie-Victorin

SOURCE Aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec

Renseignements: Marc Danis, Attaché de presse de l'aile parlementaire, Cabinet du whip en chef du gouvernement, [email protected], 514 623-4266