Nomination de Me Diane Poitras à titre de présidente de la Commission d'accès à l'information

QUÉBEC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'actuelle vice-présidente et présidente par Intérim de la Commission d'accès à l'information du Québec, Me Diane Poitras, a été nommée aujourd'hui à l'unanimité par l'Assemblée nationale, comme membre et présidente de la Commission pour un mandat de cinq ans. Sa nomination est effective dès maintenant.

Me Diane Poitras est membre du Barreau du Québec depuis 1986 et détentrice d'un diplôme de 2e cycle en éthique appliquée. Elle a travaillé au service juridique de la Commission d'accès à l'information, pratiqué en cabinet privé, agi à titre de conseillère auprès du ministre responsable de l'application et de la révision de la Loi sur l'accès et occupé la fonction de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Lors de sa nomination à titre de juge administratif à la Commission d'accès à l'information en juillet 2011, Me Poitras faisait partie de la Direction des services juridiques du Tribunal administratif du Québec. Le 7 juin 2012, elle a été désignée vice-présidente de la Commission d'accès à l'information par l'Assemblée nationale du Québec. Elle assume l'intérim de la présidence depuis le 1er janvier 2019.

Elle succède ainsi à Me Jean Chartier, à la retraite depuis décembre 2018.

