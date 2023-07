Assermentation de 34 nouveaux contrôleurs routiers

NICOLET, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Les 28 juin et 12 juillet derniers ont eu lieu à Nicolet les assermentations de 34 nouveaux contrôleurs routiers formés à l'École nationale de police du Québec. Si l'on compte les 14 finissants assermentés en février, ce sont 48 nouvelles recrues qui s'ajoutent en 2023 aux agents de la paix de Contrôle routier Québec au sein de la grande équipe de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Les cérémonies protocolaires marquent l'achèvement d'une formation intensive de 21 semaines au cours desquelles les aspirants ont notamment étudié le Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale et le Code criminel, en plus d'effectuer des sorties thématiques. La cérémonie d'assermentation, célébrée devant leurs proches, a souligné la rigueur, la persévérance et l'engagement dont les recrues ont fait preuve pendant leur formation. Il s'agit des 20e, 21e et 22e cohortes à terminer la formation.

Présents sur l'ensemble du réseau routier québécois, les contrôleuses et contrôleurs routiers ont pour mandat d'en assurer la protection ainsi que de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens. Ils préviennent et répriment les infractions aux lois et aux règlements qui régissent l'industrie du transport.

Citations :

« Le rôle des contrôleurs routiers est essentiel à la sécurité des usagers du réseau routier et s'intègre parfaitement à la mission de notre organisation, qui est de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. Grâce à une formation complète, ils contribuent à la sécurité des citoyens sur le réseau routier et à l'équité concurrentielle dans l'industrie du transport de personnes et de biens. Félicitations, et bienvenue dans notre belle équipe! »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Quelle que soit la région du Québec où ces nouveaux contrôleurs routiers seront assignés, leur équipe les attend avec fébrilité pour faire vivre notre devise : « Sécurité, protection, équité ». Ces fondements les guideront au quotidien dans leur activité professionnelle. En tant qu'acteurs indispensables au maintien de la sécurité routière, ils contribueront, en collaboration avec les différents corps policiers et les représentants de l'industrie du transport, à ce que les routes du Québec soient les plus sécuritaires. »

Guy Tremblay, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules de la Société de l'assurance automobile du Québec

