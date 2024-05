Assemblée publique - Mesures du SPVM pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion et lutter contre le racisme, les discriminations et les profilages

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - La Commission de la sécurité publique convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) présentera entre autres son plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion ainsi que l'état d'avancement des mesures pour lutter contre le racisme, les discriminations et les profilages.

La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible dès le 3 juin sur la page web dédiée et sa présentation détaillée sera assurée par le SPVM le :

Date: Lundi 10 juin 2024 à 13h



Lieu : Salle des Armoiries (salle multifonction), Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, RC-100

La présentation sera suivie d'une période de questions et commentaires du public et des commissaires. La séance sera accessible via la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes.

Accessibilité

La salle multifonction est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission de la sécurité publique est présidée par Mme Daphney Colin, conseillère d'arrondissement, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. M. Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville, Montréal-Nord, et Mme Christina Smith, mairesse de la Ville de Westmount, en assument les vice-présidences.

Sont également membres : M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement, Lachine; Mme Lisa Christensen, conseillère de la Ville, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles; M. Marc Doret, maire de la Cité de Dorval; M. Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement, Verdun et M. Peter McQueen, conseiller de la Ville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

