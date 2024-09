Assemblée générale annuelle - Malgré la hausse des demandes, le CAP St-Barnabé entrevoit son avenir avec confiance et enthousiasme

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le CAP St-Barnabé a tenu le jeudi 19 septembre son assemblée générale annuelle, lors de laquelle les dirigeantes et dirigeants de l'organisme ont pu présenter le bilan de l'année 2023-2024, charnière dans son développement. En effet, la croissance rapide et soutenue du nombre et des besoins des personnes en situation d'itinérance a amené le CAP St-Barnabé à démultiplier ces dernières années son offre de services, qui en fait aujourd'hui le plus important centre d'hébergement temporaire pour personnes en situation d'itinérance au Québec, avec plus de 350 places.

« L'année 2023-2024 nous aura permis de consolider les différents services d'hébergement, de traitement et d'accompagnement offerts par le CAP St-Barnabé. La fusion avec un autre organisme, l'augmentation drastique de l'offre pour répondre aux besoins qui ont explosé, partout à Montréal, et le développement de nouveaux services de logement transitoires ont entraîné leur lot de défis, que l'équipe de direction a relevé avec un grand professionnalisme et un dévouement remarquable », a déclaré le président du conseil d'administration du CAP St-Barnabé, Richard Locas.

« Les besoins demeurent énormes, et les ressources malheureusement limitées, mais nous pouvons certainement entrevoir l'avenir avec optimisme. Nous tissons chaque jour des liens plus forts avec nos différents partenaires, qui partagent comme nous l'objectif d'apporter des solutions durables à la crise que l'on observe et qui touchent des milliers de femmes et d'hommes. C'est en poursuivant ce travail collectif que l'on pourra sortir durablement des personnes de la rue », a déclaré pour sa part la directrice générale du CAP St-Barnabé, Michelle Patenaude.

Des défis de cohabitation pris au sérieux

La cohabitation avec les communautés locales reste un défi majeur pour le CAP, en particulier dans les quartiers où sont situés ses refuges. Richard Locas, président du conseil d'administration, a souligné l'importance de travailler à l'acceptabilité sociale des services du CAP. « Nous prenons ces questions très au sérieux. Pour réussir, nous devons avoir l'appui de la communauté. Nous tentons de maintenir un dialogue constant avec les citoyens et les organisations qui nous entourent, qui porte ses fruits, puisque nous avons apporté plusieurs changements au fil du temps en réponse à certaines craintes. Nous continuerons à œuvrer pour améliorer l'intégration et la compréhension des services que nous offrons, dans un contexte où l'itinérance reste un enjeu de taille à Montréal, qui n'est malheureusement pas près de disparaître. »

Une projection optimiste vers l'avenir

L'année à venir s'annonce prometteuse pour le CAP St-Barnabé, qui prévoit de nouveaux projets d'envergure, notamment dans l'hébergement transitoire et la stabilisation résidentielle. « Nous nous projetons dans l'avenir avec confiance », a déclaré Mme Patenaude. L'organisme finalise actuellement une réflexion stratégique qui orientera ses actions pour les trois prochaines années.

Une nouvelle membre au conseil d'administration

Le CAP tient également à souligner la nomination d'une nouvelle membre au sein de son conseil d'administration : Stéphanie Augy. Gestionnaire aguerrie en matière d'habitation, Mme Augy, qui œuvre comme directrice adjointe - Planification immobilière et projets de construction au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal depuis bientôt quatre ans, a une longue feuille de route en matière de gestion de projet et de planification stratégique et budgétaire. Son expérience en ces matières apportera assurément un éclairage précieux dans le développement des projets futurs du CAP St-Barnabé.

Le rapport annuel 2023-2024 du CAP St-Barnabé est disponible ici.

À propos du CAP St-Barnabé

Fondé il y a plus de 30 ans, le CAP St-Barnabé offre des services d'hébergement d'urgence, de soutien alimentaire et d'accompagnement aux personnes en situation d'itinérance à Montréal. Sa mission est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables en favorisant leur autonomie et leur intégration sociale.

Le CAP remercie l'ensemble de ses partenaires ainsi que les bailleurs de fonds et les nombreux bénévoles qui soutiennent sa mission. Ensemble, ils contribuent à offrir des services indispensables aux personnes en situation de précarité.

