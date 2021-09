Assemblée générale annuelle de INO - Un bilan enviable et un hommage à un grand bâtisseur

QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, dans le cadre de son assemblée générale annuelle, INO a présenté le bilan de son exercice 2020-2021. Durant cette période qui correspond aux 12 premiers mois de la pandémie, l'organisation a confirmé plus que jamais son rôle de force motrice pour le développement économique sur laquelle peuvent compter gouvernements et entreprises d'ici pour réussir la relance à vitesse industrielle.

INO a donc présenté un bilan fort positif, notamment :

des retombées, études économiques à l'appui, de 500 M$ pour les entreprises canadiennes;

des résultats financiers positifs et un impact contrôlé de la pandémie sur les opérations;

l'accueil des premières startups dans son nouvel incubateur Quantino;

dans son nouvel incubateur Quantino; le renouvellement des ententes quinquennales de financement avec les gouvernements fédéral et provincial.

« Les accomplissements de l'équipe, contexte pandémique ou non, sont impressionnants et ont démontré encore plus l'importance de INO pour la relance économique, pour aider nos entreprises à se développer, à réussir leur commercialisation, à fabriquer encore plus au pays et à exporter partout dans le monde », a mentionné Alain Chandonnet, président-directeur général de INO.

Hommage à un grand bâtisseur de INO et artisan de la modernisation de l'économie de la région de Québec

L'évènement a aussi permis de souligner le départ à la retraite de monsieur Jean-Guy Paquet après plus de 25 ans d'implication à INO. Successivement militant pour la création de INO, président-directeur général, président du conseil d'administration et administrateur, il a été un joueur de premier plan pour faire de l'organisation le plus important centre d'expertise en optique-photonique au Canada. Plusieurs personnalités du monde des affaires et du milieu politique, soit le très honorable Brian Mulroney, l'honorable Jean-Yves Duclos, monsieur François Legault, monsieur Philippe Couillard, madame Geneviève Guilbault, monsieur Régis Labeaume et monsieur Éric Bergeron ont rendu hommage à monsieur Paquet et souligné le rôle colossal qu'il a joué dans la croissance de INO et dans la transformation de l'économie de la région de Québec.

À propos de INO

Plus important centre d'expertise en optique-photonique à vocation industrielle au Canada, INO crée et développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d'entreprises québécoises et canadiennes de divers secteurs d'activité. Chef de file en haute technologie, INO a mis en œuvre plus de 6 500 solutions, réalisé 75 transferts technologiques et contribué à la création de 35 nouvelles entreprises, qui emploient plus de 2 000 personnes. Les activités d'INO sont rendues possibles grâce à la collaboration soutenue du ministère de l'Économie et de l'Innovation, et de Développement économique Canada pour les régions du Québec. www.ino.ca

