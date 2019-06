Assemblée générale annuelle de Femmessor - Trois nouvelles nominations au sein du conseil d'administration

QUÉBEC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Femmessor est fière d'annoncer la composition de son conseil d'administration pour l'année 2019-2020. Lors de son assemblée générale annuelle, Femmessor a également procédé à la nomination d'une nouvelle administratrice, madame Johanne Devin, présidente-directrice générale de NovAxis Solutions inc. et de deux nouveaux administrateurs, monsieur Alain-Olivier Desbois, président de Elements financial et monsieur Sylvain Toutant, gestionnaire et administrateur de sociétés.

« Nous sommes fières d'accueillir ces trois nouvelles personnes qui souhaitent s'investir dans notre mission et contribuer à augmenter le nombre d'entreprises à propriété féminine au Québec. Nous croyons fermement à l'importance de la diversité au sein des instances décisionnelles et à ses nombreux avantages. Complémentarité des profils et des opinions, pluralité des compétences et des expériences, toute cette richesse représente un atout indéniable pour les organisations. En ce sens, nous sommes particulièrement heureuses d'intégrer pour la toute première fois au sein de notre conseil d'administration, deux hommes administrateurs qui, avec leur impressionnante feuille de route, complèteront à merveille les compétences du conseil », mentionne Mme Guylaine Caux, présidente du conseil d'administration de Femmessor.

Les membres du conseil d'administration 2019-2020 de Femmessor sont :

Guylaine Caux , présidente

Marie-Noël Grenier, trésorière du conseil d'administration et membre du comité gouvernance et ressources humaines

Maryse Rancourt , secrétaire du conseil d'administration, membre du comité de gouvernance et ressources humaines et membre du comité exécutif d'investissement

Alain-Olivier Desbois , président du comité exécutif d'investissement

Johanne Devin , membre du comité gouvernance et ressources humaines

Louise Sanscartier , administratrice

, membre du comité d'audit et de placements Sophie Vézina, membre du comité d'audit et de placements

Michelle Nollet , membre observatrice, ministère de l'Économie et de l'Innovation

L'assemblée générale annuelle a également été l'occasion de déposer les résultats pour l'année 2018-2019. Grâce au travail de son équipe et de la collaboration de ses précieux partenaires, ce sont 97 entreprises à propriété féminine à travers le Québec qui ont pu accéder au financement offert par le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ, s.e.c. (Fonds FQ) dans la dernière année. En tout, ce sont 4,6 millions de dollars qui ont été investis, générant ainsi des retombées en investissement de l'ordre de plus de 48 millions de dollars. Au total, ces investissements ont permis la création et le maintien de 792 emplois. De plus, grâce à son partenariat avec Desjardins Capital, Femmessor a réalisé un investissement de l'ordre de 250 mille dollars en capital-actions au sein d'une entreprise à propriété féminine.

« Nous sommes extrêmement satisfaites de ces résultats qui font état du travail remarquable réalisé au cours de la dernière année. Toute l'équipe de Femmessor est sincèrement animée par la réussite des entrepreneures du Québec et c'est un réel privilège de pouvoir contribuer à la concrétisation de leur projet d'affaires. Nous amorçons cette nouvelle année avec l'ambition d'avoir un impact encore plus grand dans le développement du plein potentiel entrepreneurial des femmes au Québec », conclut Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de de Femmessor.

À propos de Femmessor Québec

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.

