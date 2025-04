Assemblée générale annuelle 2025 - SABRINA PELLETIER POURSUIT SON MANDAT EN TANT QUE PRÉSIDENTE DE L'APCHQ - RÉGION DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Les membres de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - Région de Québec, réunis hier en assemblée générale annuelle, ont élu les représentants de leur conseil d'administration pour l'année 2025-2026. Madame Sabrina Pelletier (Pelletier Déco Surfaces), déjà élue depuis un an, poursuit son mandat en tant que 45e présidente du conseil d'administration de l'association.

CROISSANCE ET CONTINUITÉ

L'assemblée a donné lieu à une revue des réalisations de la dernière année, sous le signe de la croissance car l'association continue de connaître une augmentation nette du nombre de ses entrepreneurs membres. Ainsi, elle représente désormais plus de 3 700 entrepreneurs, dont plus de 58 % sont licenciés de son territoire. De plus, elle continue d'offrir une prestation de services des plus appréciées, alors que 95 % des membres s'en disent satisfaits. « Je suis fière des accomplissements de la dernière année, » affirme la présidente, Mme Sabrina Pelletier. « J'aimerais particulièrement souligner les efforts consacrés à accompagner nos membres et à représenter leurs intérêts dans tous les aspects de leur vie d'entrepreneur. Ce sont des démarches essentielles dans le contexte actuel. », ajoute-t-elle.

La composition du conseil d'administration s'inscrit dans la continuité alors qu'aucun poste ne venait en élection cette année. Ainsi, la présidente pourra compter sur l'engagement de tous les administrateurs ayant accepté de poursuivre leur mandat, c'est-à-dire M. Alexandre Audet (Matériaux Audet), M. George Blouin (Synchro Immobilier), M. Luc-Antoine Boivin (Boivin Construction), Mme Manon Chabot (Chabot construction), M. Jean Dumas (Icetec Climatisation), M. Jean Labranche (Comptoirs Noble), M. Michel Parent (M.R. Parent), M. Jonathan Simard (Cas par Cas) et Me Michèle Thivierge (GBV Avocats).

À PROPOS DE L'APCHQ - RÉGION DE QUÉBEC

L'association, qui regroupe plus de 3 700 entrepreneurs en construction et rénovation dans les grandes régions de Québec et Lévis, fait partie d'un réseau fédéré de 13 associations régionales et s'engage à être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel•le•s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ - Région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo habitat Québec et l'attribution des Prix Nobilis.

