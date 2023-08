Assemblée générale 2023 - Du renouveau et des ambitions pour soutenir l'émergence des jeunes talents au sein de l'industrie touristique québécoise

Québec, le 29 août 2023 /CNW/ - La Fondation Alliance pour la relève a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle pour réélire les membres du conseil d'administration et présenter les réalisations effectuées au cours de l'année. Cette dernière a été marquée par le repositionnement de l'organisation qui est passée de Fondation québécoise pour la relève tourisme à Fondation Alliance pour la relève.

Dans ce contexte, un plan d'action décliné en trois axes a été mis en place pour répondre aux défis que doit relever l'industrie touristique québécoise en matière d'accès à la main-d'œuvre qualifiée, d'innovation durable et de créativité entrepreneuriale dans un environnement d'affaires mondial complexe et compétitif.

Ces axes stratégiques sont de :

Susciter la fierté et l'engagement de la relève envers l'industrie touristique par la remise de bourses d'excellence, l'offre d'un coach pour le lancement ou la reprise d'une entreprise touristique ou la participation à des groupes de codéveloppement;

Se doter d'une stratégie financière par la mise en place d'une structure financière assurant la pérennité de l'organisation et d'activités de financement;

Accroître la notoriété de la Fondation par la relance de ses activités auprès des jeunes de la relève, qui bénéficieront aux membres de l'industrie et stimuleront l'intérêt des partenaires financiers.

Les faits saillants de la dernière année peuvent être consultés en cliquant ici.

Conseil d'administration 2023-2024

Les membres de la Fondation ont procédé à la réélection des administrateurs.trices de la Fondation dont le mandat venait à échéance, alors que tous avaient manifesté l'intention de poursuivre leur implication.

Voici les membres qui composent le conseil d'administration 2023-2024 de la Fondation :

Martin Soucy , président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique et président de la Fondation Alliance pour la relève;

, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique et président de la Fondation Alliance pour la relève; Michel Bourdon , travailleur indépendant;

, travailleur indépendant; Yannick Brosseau , directeur de l'École de glisse Sommet Olympia;

, directeur de l'École de glisse Sommet Olympia; Émilie Gaudreault, copropriétaire et présidente de Délices du Lac Saint-Jean, ÉCONOMUSÉE du bleuet sauvage;

Isabelle Hallée, technicienne en administration, Parc olympique;

Dave Laveau , directeur général, Tourisme Autochtone Québec;

, directeur général, Tourisme Autochtone Québec; Jean-Michel Ryan , copropriétaire, Station de ski Mont Sutton;

, copropriétaire, Station de ski Mont Sutton; Chloé St-Hilaire , cofondatrice, Ô Pagaie;

, cofondatrice, Ô Pagaie; Agathe Sauriol , présidente, Marché de Noël de l'Assomption.

Citation

« Plus que jamais, nous sentons de l'intérêt envers la mission de l'organisation et un vent de renouveau dans la réalisation des objectifs de la Fondation. Nous avons la chance d'avoir des administrateurs qui ont à cœur de contribuer à préparer l'avenir de notre industrie. En créant des groupes de codéveloppement, des bourses et des activités de réseautage au bénéfice des jeunes passionnés de tourisme, nous voulons que la Fondation soit un levier pour définir des trajectoires professionnelles inspirantes et agir de manière que nous continuions à faire de l'accueil, du professionnalisme et de l'innovation la signature de notre destination. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et président de la Fondation Alliance pour la relève.

À propos de la Fondation Alliance pour la relève

La Fondation Alliance pour la relève (Fondation) a pour mission de célébrer, soutenir et accompagner la richesse humaine de la relève. Elle reconnaît et stimule l'apport des finissant.e.s et des jeunes travailleurs.euses motivé.e.s à faire carrière en tourisme, tout en contribuant au développement de leur leadership et de leur volonté d'engagement à long terme au sein de l'industrie touristique québécoise.

