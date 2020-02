Assemblage et test d'un pont modulaire dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 10 et 35 à Carignan

LONGUEUIL, QC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il procédera à l'assemblage d'un pont modulaire dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 10 et 35, à Carignan. Afin de se préparer et d'accroître sa résilience face à des situations imprévisibles qui pourraient affecter la sécurité civile, le Ministère explore divers outils et mécanismes qui lui permettraient, par exemple, de limiter les effets qu'engendrerait la fermeture d'une structure pour des raisons de sécurité. C'est dans cette optique que le Ministère a fait l'acquisition de cette structure portative modulaire et il souhaite procéder à son assemblage pour la tester avant de l'utiliser dans une situation d'urgence réelle. Cette opération permettra de gagner en efficacité lorsque le déploiement du pont s'avérera nécessaire.