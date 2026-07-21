Aspen Pharmacare Canada reçoit l'approbation de Santé Canada pour un équivalent générique d'Ozempic®

Un nouvel équivalent générique d'Ozempic® qui devrait contribuer à élargir l'accès aux options de traitement au sémaglutide pour les adultes atteints de diabète de type 2 au Canada

OAKVILLE, ON, July 21, 2026 /CNW/ -- Aspen Pharmacare Canada Inc., filiale d'Aspen Pharmacare Holdings Limited (« Aspen »), a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé ᴾʳAspen-Sémaglutide, un équivalent générique d'Ozempic® (injection de sémaglutide), pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 afin d'améliorer la maîtrise de la glycémie, en association avec un régime alimentaire et l'exercice.1 Aspen-Sémaglutide sera offert dans les deux formats de stylos, 2 mg et 4 mg.

Cette approbation marque une étape importante pour Aspen Pharmacare Canada, qui élargit ainsi son portefeuille de médicaments offerts aux patients au Canada.

À propos d'Aspen-Sémaglutide

Au Canada, Aspen-Sémaglutide est indiqué pour le traitement hebdomadaire des adultes atteints de diabète de type 2, afin d'améliorer la maîtrise de la glycémie, en association avec un régime alimentaire et l'exercice.1

Aspen-Sémaglutide est approuvé en formats de stylos préremplis de 2 mg et de 4 mg, permettant l'administration de :

doses de 0,25 mg ou de 0,5 mg (2 mg/stylo; 1,34 mg/mL)

doses de 1 mg (4 mg/stylo; 1,34 mg/mL)

Aspen prépare activement la mise en marché de ce sémaglutide générique au Canada, par l'entremise des réseaux établis de grossistes en produits pharmaceutiques et de pharmacies, et en collaboration avec les professionnels de la santé et d'autres intervenants, afin de le rendre accessible aux patients partout au pays. Le calendrier de commercialisation sera précisé en fonction de la disponibilité de l'ingrédient pharmaceutique actif, le sémaglutide. « Le sémaglutide est une option de traitement importante pour de nombreux adultes vivant avec le diabète de type 2. Nous sommes conscients du besoin d'options supplémentaires dans cette catégorie et nous nous réjouissons de collaborer avec les intervenants canadiens afin de favoriser la disponibilité du produit après son lancement », a déclaré Mike Egli, directeur général d'Aspen Pharmacare Canada.

Les professionnels de la santé sont invités à consulter la monographie de produit complète à l'adresse https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00085376.PDF (disponible en anglais seulement), pour obtenir des renseignements détaillés sur l'indication, les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, la posologie, l'administration et les exigences de surveillance des patients.

À propos d'Aspen

Aspen Pharmacare Canada a été fondée en 2014 afin d'offrir aux Canadiens le portefeuille croissant de produits pharmaceutiques et de santé grand public du Groupe Aspen. Aspen Pharmacare Canada est une filiale d'Aspen Holdings Limited.

Aspen est une société pharmaceutique mondiale établie en Afrique du Sud, forte d'un héritage de 170 ans et présente tant sur les marchés émergents que sur les marchés développés. Le Groupe Aspen fournit des médicaments de marque et génériques, à la fois abordables et de grande qualité, à des patients dans plus de 115 pays et territoires.

Le Groupe exploite 24 installations de fabrication réparties sur 15 sites, y compris des capacités de production d'injectables stériles, accréditées par certains des organismes de réglementation les plus rigoureux. Ses capacités de fabrication sont modulables selon la demande et couvrent une grande variété de types de produits, notamment les produits stériles, les formes orales solides, les liquides, les semi-solides, les produits biologiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Pour en savoir plus, visitez le www.aspenpharma.com

Ozempic® est une marque déposée de Novo Nordisk A/S. 1 Monographie d'Aspen-Sémaglutide. Aspen Pharmacare Canada.

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Ozempic® est une marque déposée de Novo Nordisk A/S et est utilisée à des fins d'identification seulement. Cette communication s'adresse aux membres des médias et ne constitue pas de la publicité ni de la promotion d'un médicament d'ordonnance auprès du grand public. Les médicaments d'ordonnance doivent être utilisés uniquement selon les directives; les professionnels de la santé sont invités à consulter la monographie de produit complète.

SOURCE Aspen Pharmacare Canada

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