La présidente d' Asonahores, Paola Rainieri de Díaz a affirmé que l'entité a été mise à jour du face-à-face au virtuel pour s'adapter et répondre aux besoins du pays et de son économie.

La "Foire Virtuelle ASONAHORES 2020", regroupera les activités que l'entité mène chaque année: Dominican Annual Travel Exchange (DATE), la Exposición Comercial ASONAHORES, Foro ASONAHORES de Inversión Turística et les Encuentros ASONAHORES.

L'événement consolidera les transactions les plus importantes dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans le pays, donnant aux délégués participants l'occasion pour la première fois de tenir des réunions d'affaires pré-programmées dans un environnement numérique; et permettre la possibilité d'assister virtuellement au programme d'activités qui comprendra l'exposition des sujets les plus pertinents de l'industrie, entre les mains des plus hauts représentants du secteur.

Seulement dans la "Foire Virtuelle ASONAHORES 2020" se réunira:

Acheteurs du produit touristique dominicain (voyagistes, agences de voyage, grossistes, agences de voyages en ligne, coordinateurs d'événements et sociétés de motivation).

Fournisseurs de services touristiques dominicains (hôtels, centres de villégiature, location de voitures, associations touristiques régionales, entreprises médiatiques spécialisées, parcs à thème, musées, restaurants et excursions).

Acheteurs de produits et services pour votre entreprise ou pour un intérêt personnel (propriétaires de restaurants, bars et cafés, chefs, cadres et/ou gérants d'hôtels, d'hôpitaux, de sociétés de transport et de décoration).

Fournisseurs de produits et services pour les entreprises touristiques (équipement, alimentation et boissons, services financiers, conception, construction, mobilier, sécurité, énergie, technologie, lingerie et équipements).

Andrés Marranzini Grullón, vice-président d'ASONAHORES, a expliqué que l'événement fait partie des actions pour contribuer à la relance, offrir un cadre de dialogue et de réflexion sur le présent et l'avenir du tourisme.

Il a déclaré qu'ASONAHORES avait développé des stratégies pour réduire les effets causés par la pandémie de Covid 19 et renforcer la position de la République Dominicaine en tant que principale destination dans les Caraïbes.

Pour participer, les délégués et les médias doivent accéder à www.asonahores.com et compléter leurs informations d'inscription.

